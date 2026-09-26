La Roja enfrenta a Canadá en el primer amistoso de su gira en Norteamérica
Sigue el resultado de la selección chilena en Cooperativa.cl.
Sigue el resultado de la selección chilena en Cooperativa.cl.
La selección chilena de fútbol disputa este sábado ante Canadá el primero de sus tres amistosos de la presente fecha FIFA. Síguelo en Cooperativa.cl:
12:31 - | Participa junto a Cooperativa Deportes
¡Hoy juega Chile! ¿Cómo le irá a @LaRoja en su amistoso contra Canadá? https://t.co/bWCuJrbcU6— Cooperativa (@Cooperativa) September 26, 2026
09:23 - | Y esta fue la publicación canadiense en miras al encuentro
09:12 - | Así anunció La Roja el partido de esta noche en Toronto
09:08 - | Revisa cómo llegan ambas selecciones
[PREVIA] La Roja visita a Canadá con la tarea de hacer un buen papel en el inicio de su gira https://t.co/KqIZoHfhlv pic.twitter.com/AVCzCcp614— Cooperativa (@Cooperativa) September 26, 2026