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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja enfrenta a Canadá en el primer amistoso de su gira en Norteamérica

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Autor: Redacción Cooperativa

Sigue el resultado de la selección chilena en Cooperativa.cl.

La Roja enfrenta a Canadá en el primer amistoso de su gira en Norteamérica
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La selección chilena de fútbol disputa este sábado ante Canadá el primero de sus tres amistosos de la presente fecha FIFA. Síguelo en Cooperativa.cl:

  • Canadá vs. Chile, 20:00 horas. BMO Stadium

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