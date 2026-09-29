[Radio en vivo🎙] La Roja enfrenta a Estados Unidos en su segundo amistoso de la fecha FIFA
Sigue la previa, el partido y las reacciones en las plataformas de Cooperativa Deportes.
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La selección chilena choca este martes desde las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Energizer Park de St. Louis, en Misuri, ante Estados Unidos, anfitrión del último Mundial, buscando enmendar el rumbo en la gira norteamericana, tras la derrota con Canadá.
Sigue acá el resultado
21:08 - | ¡Arrancó! La Roja enfrenta a Estados Unidos en su segundo amistoso de la fecha FIFA
21:07 - | Estados Unidos partirá desde el medio en St. Louis
20:59 - | ¡Equipos en la cancha! En breve arrancará el partido entre Estados Unidos y La Roja en St. Louis
20:38 - | El rendimiento global de la selección chilena
20:37 - | Repasa el rendimiento de Nicolás Córdova en La Roja
20:18 - | Formación de Estados Unidos: Brady, Westfield, Pierre, M. Robinson, A. Robinson, Raines, Berhalter, Dest, Reyna, Mehmeti y Hall
20:18 - | Formación de Chile: Vigouroux, Faúndez, Villagra, Román, Ulloa, Loyola, Méndez, Gutiérrez, Osorio, Reichmuth y Brereton Díaz
20:11 - | ¡TODO LISTO! Así formará Chile para enfrentar a Estados Unidos
19:55 - | Así luce el camarín de La Roja a una hora del partido
19:45 - | Estados Unidos confirmó su oncena para este encuentro
18:21 - | Participa junto a nosotros
¿Cómo le irá a @LaRoja de Nicolás Córdova en el amistoso ante Estados Unidos? https://t.co/DhLfhU0feS— Cooperativa (@Cooperativa) September 29, 2026
18:00 - | Así luce el Energizer Park a horas del partido
Powered Up. @Energizer_Park pic.twitter.com/XEXk73iCRW— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 29, 2026
14:58 - | Dato: Igor Lichnovsky se integró de emergencia a la concentración en St. Louis en reemplazo de Benjamín Kuscevic, quien fue liberado de la convocatoria por una molestia muscular.
13:17 - | Dato: Gabriel Suazo y Lucas Cepeda se pierden este partido por sanción federativa tras haber sido expulsados en la caída 1-0 del sábado frente a Canadá en Toronto.
12:32 - | Dato: La única derrota chilena en territorio estadounidense ante el cuadro local fue hace 27 años, en febrero de 1999 (2-1 en Fort Lauderdale). En sus dos visitas posteriores rescató sendas paridades 1-1 en 2011 y 2019.
11:12 - | Dato: Jugando en suelo estadounidense frente al combinado anfitrión, Chile presenta un saldo positivo de tres triunfos, tres empates y una sola caída en siete presentaciones.
10:07 - | Dato: El historial general favorece a la "roja" con cinco victorias, tres empates y tres derrotas ante el seleccionado norteamericano, con un registro favorable de 22 goles a favor y 14 en contra.
09:07 - | Dato: Chile le ha anotado al menos un gol a Estados Unidos en cada uno de los 11 enfrentamientos clase "A" de su historial. La selección nacional jamás se quedó en blanco ante este adversario.
08:18 - | Revisa dónde ver y el duelo entre Chile y el elenco norteamericano
¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante Estados Unidos? https://t.co/g8VyIQYB4l pic.twitter.com/IQeiVcBPWG— Cooperativa (@Cooperativa) September 29, 2026
08:17 - | Revisa la previa del duelo entre la Roja y Estados Unidos
La Roja sale a enmendar su rumbo en un complejo desafío ante Estados Unidos https://t.co/YpUJgviZpE pic.twitter.com/QjynPM9L3l— Cooperativa (@Cooperativa) September 29, 2026
08:15 - | Sigue el duelo de la Roja en todas las plataformas de Cooperativa Deportes