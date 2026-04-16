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La Roja Sub 17 derribó a Bolivia y celebró su clasificación al Mundial de Catar

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La Roja sub 17 goleó 4-0 a Bolivia en el Estadio Ameliano por el repechaje del Sudamericano de la categoría y celebró su clasificación al Mundial de Catar. Los goles fueron anotados por Amaro Riveros, Joaquín Múñoz, Baltazar Orostica e Ignacio Cerda.

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