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La Roja sub 17 logró su primera victoria en el Sudamericano tras vencer a Paraguay

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La Roja sub 17 logró su primera victoria en el Sudamericano tras vencer 1-0 a Paraguay en Ypané por la cuarta fecha, anteriormente había empatado ante Uruguay y cayó ante Colombia. El único gol del encuentro fue anotado por Amaro Pérez.

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