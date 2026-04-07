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Universidad Católica sufrió ante Boca Juniors su primera caída del año en el Claro Arena

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Universidad Católica perdió su invicto este año en el Claro Arena. En la temporada que inició con el renovado estadio los precordilleranos acumularon cinco encuentros sin caer hasta que un 1-2 ante Boca Juniors los hizo llevarse un amargo debut por la fase grupal en la Copa Libertadores.

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