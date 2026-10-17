Matías Rodríguez celebró su partido de despedida en el Estadio Bicentenario de La Florida, en una jornada que terminó con el ingreso no planificado de barristas, que colmaron la cancha buscando fotos con el homenajeado exdefensor, mostrando bufandas y stickers de sus "piños".

Finalmente, la situación logró ordenarse lo suficiente para que el campeón de la Copa Sudamericana 2011 pudiera hablar, entre lágrimas, para agradecer el cariño de los hinhcas.

LEER ARTICULO COMPLETO