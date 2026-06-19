Sin mayor brillo, pero haciendo gala de la efectividad de Matheus Cunha (23', 36') y Vinícius Jr. (45+3') en la etapa inicial, Brasil conquistó su primer triunfo en la Copa del Mundo 2026 a costa de Haití, por 3-0 en el cierre de la segunda fecha del Grupo C.

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