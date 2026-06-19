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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Los resultados de la novena jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los partidos en directo, las noticias y las reacciones en Cooperativa.cl

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Sigue en vivo los partidos de este viernes 19 de junio del Mundial 2026 en Cooperativa.cl

Grupo C

  • Estados Unidos vs. Australia. 15:00 horas. Lumen Field, Seattle. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
  • Turquía vs. Paraguay. 23:00 horas. Levi's Stadium, Santa Clara. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Grupo D

  • Escocia vs. Marruecos. 18:00 horas. Gillette Stadium, Foxborough. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
  • Brasil vs. Haití. 20:30 horas. Lincoln Financial Field, Filadelfia. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

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