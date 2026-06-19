Los resultados de la novena jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
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Sigue en vivo los partidos de este viernes 19 de junio del Mundial 2026 en Cooperativa.cl
Grupo C
Grupo D
08:23 - | Paraguay buscará recuperarse ante Turquía.
Paraguay enfrenta a Turquía sin margen de error en el Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/ZMr3dnZX6p pic.twitter.com/5d0POc1tvC— Cooperativa (@Cooperativa) June 19, 2026
08:22 - | Mira los detalles del partido que protagonizarán Estados Unidos y Australia
Australia mide la ilusión de Estados Unidos en un duelo clave del Mundial #CooperativaMundial https://t.co/ecbwCZu3RB pic.twitter.com/DXTEP8WyJW— Cooperativa (@Cooperativa) June 19, 2026
08:21 - | Revisa la previa del duelo que jugarán Brasil y Haití
Brasil buscará mejorar su imagen en el Mundial 2026 en el duelo contra Haití #CooperativaMundial https://t.co/hXl9G6q6KM pic.twitter.com/WbRcq40bdO— Cooperativa (@Cooperativa) June 19, 2026
08:19 - | Vuelve la acción mundialista a Cooperativa con el duelo entre Brasil y Haití
08:15 - | Revisa la agenda de partidos para este viernes 19 de junio en la Copa del Mundo