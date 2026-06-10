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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

La jornada previa al inicio de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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08:45 - | El capitán de la selección argentina protagonizó un particular momento tras el partido ante Islandia con Daníel Gudjohnsen, hijo de Eidur.

08:45 - | El ente rector aseguró no tiene la capacidad para influir en las medidas migratorias del país anfitrión del Mundial.

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