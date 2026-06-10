La jornada previa al inicio de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
Sigue las noticias del día antes al estreno del torneo en Cooperativa.cl
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09:27 - | Argentina presentó su anuncio oficial para el Mundial con una puesta en escena dentro de la "Scaloneta"
09:01 - | "Les prometo, si Dios quiere, que asistiré al próximo%u201D, afirmó el somalí, quien se encontró con una multitud de simpatizantes y funcionarios en el regreso a su país.
[VIDEO] Árbitro deportado por Estados Unidos fue recibido como un héroe en Somalía https://t.co/2eDhPBo9WE pic.twitter.com/0PZI9h6dh5— Cooperativa (@Cooperativa) June 10, 2026
08:45 - | El capitán de la selección argentina protagonizó un particular momento tras el partido ante Islandia con Daníel Gudjohnsen, hijo de Eidur.
[VIDEO] "Me sorprendió": El curioso reencuentro de Messi con el hijo de un excompañero en Barcelona https://t.co/EUg59NFd8K pic.twitter.com/v32ftNgQVc— Cooperativa (@Cooperativa) June 10, 2026
08:45 - | El ente rector aseguró no tiene la capacidad para influir en las medidas migratorias del país anfitrión del Mundial.
FIFA se distanció de EE.UU. tras deportación de árbitro somalí para el Mundial 2026 https://t.co/0BsiiyQZJb pic.twitter.com/dNzlj0BGUG— Cooperativa (@Cooperativa) June 10, 2026