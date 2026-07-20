Celebra España: La jornada posterior a la final del Mundial 2026
La escuadra ibérica celebra su título tras vencer a Argentina.
La escuadra ibérica celebra su título tras vencer a Argentina.
13:31 - | Messi reaccionó en las redes a la derrota de Argentina en la final del Mundial.
13:31 - | En Argentina se espera que llegue parte del plantel durante esta jornada.
13:30 - | Este lunes los jugadores son recibidos por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.
13:30 - | La selección española celebra su título mundial.
%uD83D%uDCFA TV en DIRECTO | Luis de la Fuente: "Hemos recibido los ánimos de la gente de toda España. Estamos muy felices" https://t.co/H0uGdsT1fG pic.twitter.com/LK5Pax0syi— EL PAÍS (@el_pais) July 20, 2026