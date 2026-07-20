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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Celebra España: La jornada posterior a la final del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La escuadra ibérica celebra su título tras vencer a Argentina.

Celebra España: La jornada posterior a la final del Mundial 2026
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13:31 - | En Argentina se espera que llegue parte del plantel durante esta jornada.

13:30 - | Este lunes los jugadores son recibidos por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.

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