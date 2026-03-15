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Jannik Sinner celebró el título número 25 de su carrera tras alzar el trofeo de Indian Wells

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El italiano Jannik Sinner, número dos del ranking mundial, alzó el título 25 de su carrera este domingo, tras alzar por primera vez el trofeo del Masters de Indian Wells, después de la final que ganó al ruso Daniil Medvedev, por 7-6(6) y 7-6(4).

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