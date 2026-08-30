Coquimbo vio empañado su aniversario con graves incidentes en el partido con Huachipato
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Este 30 de agosto, Coquimbo Unido tuvo una opaca conmemoración de su aniversario 68. El conjunto "pirata" vio suspendido el duelo en el que caía por 0-1 ante Huachipato en el "Francisco Sánchez Rumoroso" después de que algunos hinchas arrojaran bombas de estruendo cerca del portero visitante, Christian Bravo.
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