Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y chubascos de lluvia
Santiago10.0°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Coquimbo vio empañado su aniversario con graves incidentes en el partido con Huachipato

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este 30 de agosto, Coquimbo Unido tuvo una opaca conmemoración de su aniversario 68. El conjunto "pirata" vio suspendido el duelo en el que caía por 0-1 ante Huachipato en el "Francisco Sánchez Rumoroso" después de que algunos hinchas arrojaran bombas de estruendo cerca del portero visitante, Christian Bravo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados