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PDI desbarató otra mafia de casinos de ciudadanos chinos

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Un nueva red de casinos ilegales operada por ciudadanos chinos, con centro de operaciones en el barrio Meiggs, fue desbaratada por la PDI en la operacion "Muralla Oriental II".

La policía civil determinó que se cometía lavado de activos, contrabando y tenencia ilegales de armas, en Santiago y Valparaiso, entre otros delitos.

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