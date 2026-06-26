PDI desbarató otra mafia de casinos de ciudadanos chinos
Publicado:
Fotos Destacadas
El universo de "One Piece" desembarca en el museo de cera de París
PDI desbarató otra mafia de casinos de ciudadanos chinos
Expresidente Boric participó en Primer Congreso Ideológico del Frente Amplio
Fotos Recientes
Con presencia de Pizzi: ANFP homenajeó a campeones de la Copa América Centenario
Expresidente Boric participó en Primer Congreso Ideológico del Frente Amplio
La masiva despedida al niño asesinado en encerrona
Un nueva red de casinos ilegales operada por ciudadanos chinos, con centro de operaciones en el barrio Meiggs, fue desbaratada por la PDI en la operacion "Muralla Oriental II".
La policía civil determinó que se cometía lavado de activos, contrabando y tenencia ilegales de armas, en Santiago y Valparaiso, entre otros delitos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados