Con 80 votos, la Cámara Baja se pronunció votó a favor de prohibir y sancionar las carreras de perros, particularmente las de galgos, con lo que el proyecto de ley seguirá su trámite legislativo en la Comisión de Medioambiente, para recibir indicaciones.

La sesión del martes por la tarde motivó curiosas celebraciones en la tribuna y la sala, donde incluso hubo parlamentarios que se "vistieron" para la ocasión.

LEER ARTICULO COMPLETO