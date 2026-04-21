New York Knicks cayó por 106-107 ante Atlanta Hawks este lunes en el Madison Square Garden y permitieron el empate 1-1 en la serie de primera ronda de la Conferencia Este de la NBA, después de que el conjunto neoyorquino colapsara en los últimos minutos pese a ir por delante en el marcador casi todo el partido con una ventaja de hasta 14 puntos.

LEER ARTICULO COMPLETO