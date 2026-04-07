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Coquimbo Unido vuelve a la Copa Libertadores este miércoles para enfrentar a Nacional de Montevideo y el técnico Hernán Caputto tiene prácticamente definida la formación.
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