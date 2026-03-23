Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.9°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Otra mirada: Hinchas de Santiago Wanderers celebraron el título en las calles de Valparaíso

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Luego de concretarse el título en la Copa Libertadores sub 20, cientos de hinchas de Santiago Wandereres repletaron las calles de Valparaíso para celebrar el histórico logro.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados