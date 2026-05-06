El traspié de Audax Italiano como local ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana
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Tras una expulsión en la segunda etapa, Audax Italiano sufrió una remontada de 2-1 a manos de Vasco da Gama, en La Florida, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, quedando relegado en el intenso Grupo G.
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