Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago13.0°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

O'Higgins sigue en la lucha por avanzar en Sudamericana tras empate con Sao Paulo

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En un encuentro disputado en Rancagua, O'Higgins cosechó este jueves un empate sin goles frente a Sao Paulo, un resultado que le permite mantener vivas sus aspiraciones en la Copa Sudamericana.

Este resultado mantiene la lucha por la clasificación en el Grupo C al rojo vivo. Los paulistas conservan la cima con ocho unidades, mientras que los rancagüinos se ubican segundos con siete puntos, igualados con Millonarios de Colombia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados