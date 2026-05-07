En un encuentro disputado en Rancagua, O'Higgins cosechó este jueves un empate sin goles frente a Sao Paulo, un resultado que le permite mantener vivas sus aspiraciones en la Copa Sudamericana.

Este resultado mantiene la lucha por la clasificación en el Grupo C al rojo vivo. Los paulistas conservan la cima con ocho unidades, mientras que los rancagüinos se ubican segundos con siete puntos, igualados con Millonarios de Colombia.

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