O'Higgins sigue en la lucha por avanzar en Sudamericana tras empate con Sao Paulo
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En un encuentro disputado en Rancagua, O'Higgins cosechó este jueves un empate sin goles frente a Sao Paulo, un resultado que le permite mantener vivas sus aspiraciones en la Copa Sudamericana.
Este resultado mantiene la lucha por la clasificación en el Grupo C al rojo vivo. Los paulistas conservan la cima con ocho unidades, mientras que los rancagüinos se ubican segundos con siete puntos, igualados con Millonarios de Colombia.
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