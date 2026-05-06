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Palestino cayó ante Montevideo City Torque y sigue sin marcar goles en la Sudamericana

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Palestino complicó seriamente sus aspiraciones internacionales tras caer por 1-0 en su visita a Montevideo City Torque por la cuarta fecha del Grupo F. El conjunto "árabe", que sucumbió ante el solitario tanto de Franco Pizzichillo (51'), se mantiene en el fondo de la tabla con apenas dos unidades y, tras cuatro partidos disputados, aún no logra convertir su primer gol en el certamen continental.

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