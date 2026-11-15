20:02 - | ¡Final en Arica! San Luis vence a San Marcos y logra igualar a Cobreloa en el primer lugar de la tabla para obligar a un partido de definición

19:54 - | ¡Final en Santa Cruz! Rangers no pasa del 0-0 ante el cuadro local y se sentencia el desceno talquino a Segunda División

19:51 - | ¡Gol de Unión Española! Pablo Aránguiz logra su doblete y marca el 2-4 ante Unión San Felipe

19:44 - | ¡Gol de San Luis! Guillermo Avello marca el 0-1 ante San Marcos y a los 85' está forzando un partido de definición ante Cobreloa

19:39 - | ¡Gol de Cobreloa! El uruguayo Cristian Muga anota el 2-0 para el cuadro naranja ante Deportes Puerto Montt

19:37 - | ¡Gol de Unión San Felipe! Bairo Riveros descuenta para el cuadro del Aconcagua y deja 2-3 el marcador

19:10 - | ¡Gol de Unión Española! Filipe Massri anota el 1-3 para el cuadro hispano ante Unión San Felipe y se ilusiona con la liguilla

18:45 - | ¡Gol de San Felipe! Agustín Fontana descuenta para el cuadro del Aconcagua y marca el 1-2 ante Unión Española

18:41 - | ¡Gol de Magallanes! Facundo Pereza logra el empate 1-1 ante Antofagasta en San Bernardo

18:40 - | ¡Gol de Antofagasta! Matías Gallegos anota el 1-0 para el cuadro puma ante Magallanes

18:36 - | ¡Lo desestima el juez! Nicolás Gamboa sanciona penal, pero tras revisión en el VAR decide lo contrario. Se mantiene el 0-0 entre San Marcos y San Luis

18:36 - | ¡Gol de Cobreloa! Gustavo Gotti anota el 1-0 para el elenco naranja y enciende la ilusión para el cuadro de Calama.

18:22 - | ¡Roja en San Luis! Tras intervención del VAR el cuadro quillotano se queda con 10 luego de la expulsión del argentino Facundo Suárez

18:10 - | ¡Penal fallado para Rangers! Alejandro Márquez dispara pero el portero de Santa Cruz reacciona y se mantiene el 0-0 en duelo clave para evitar el descenso

17:48 - | ¡Se juega en Arica, Santa, Calama, San Bernardo y San Felipe! Se define la Liga de Ascenso en la parte alta y en la parte baja

17:47 - | En la Plaza de Armas de Quillota se reunió gran cantidad de gente para presenciar el duelo ante San Marcos de Arica Todo listo en la Plaza de Armas de Quillota, donde se seguirá por pantalla gigante el partido de San Luis ante San Marcos en Arica por la última fecha de la Liga de Ascenso 2026 @Cooperativa https://t.co/LDQkLj4ZOO — Octavio Gutiérrez Figueroa (@Octa_Gutierrez6) November 15, 2026

13:50 - | ¡PARTIDO TERMINADO! Santiago Wanderers y Deportes Copiapó firmaron un 1-1 en Valparaíso por la última fecha de la Liga de Ascenso

13:31 - | ¡GOOOOLAZO! A los 85', Sergio Felipe se matriculó con una chilena para el 1-1 de Santiago Wanderers ante Deportes Copiapó

12:52 - | ¡Final del primer tiempo! Deportes Copiapó vence por la mínima a Santiago Wanderers. Por ahora, Unión se queda sin liguilla

12:23 - | El partido en Valparaíso se detiene por problemas de salud de un hincha en las gradas. El cuerpo médico de Santiago Wanderers acude a la tribuna Andes del Estadio "Elías Figueroa"

12:06 - | ¡HORROR DEL ARQUERO Y GOOOOOOOL! Santiago Wanderers perdió el balón y el arquero Bayron Martínez falló de manera increíble: Manuel López puso el 1-0 de Copiapó a los 6 minutos

12:00 - | ¡SE JUEGA EN VALPARAÍSO! Santiago Wanderers recibe a Deportes Copiapó por la última fecha de la Liga de Ascenso

11:57 - | Movimiento en Valparaíso: Santiago Wanderers y Deportes Copiapó ya están en la cancha. Unión Española depende del resultado de los copiapinos para aspirar a la liguilla

10:57 - | Múltiples señales y algunos solo por streaming: Conoce cómo será la cobertura televisiva Por TNT Sports y HBO: Así se transmitirá la fecha final de la Liga de Ascenso https://t.co/76IT7gGLTN https://t.co/zPhfbzc3qN — Cooperativa (@Cooperativa) November 15, 2026