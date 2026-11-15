Los resultados en la última fecha de la Liga de Ascenso 2026
Sigue toda la jornada en Cooperativa.cl.
Sigue toda la jornada en Cooperativa.cl.
Este domingo se cierra la fase regular de la Liga de Ascenso, con una gran jornada de partidos en simultáneo que definirá el título entre Cobreloa y San Luis, junto a la lucha por la permanencia entre Rangers, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe.
- Sigue los duelos en Cooperativa.cl:
Domingo 15 de noviembre
0-1: 6' Manuel López (COP); 1-1: 85' Sergio Felipe (SW)
Domingo 30 de octubre
1-0: 24' Antonio Ramírez (CUR); 2-0: 29' Jorge Caroca (CUR); 3-0: 34' Leandro Benegas (CUR); 4-0: 40' Jorge Caroca (CUR); 4-1: 88' Diego Buonanotte, de penal (TEM)
13:50 - | ¡PARTIDO TERMINADO! Santiago Wanderers y Deportes Copiapó firmaron un 1-1 en Valparaíso por la última fecha de la Liga de Ascenso
13:31 - | ¡GOOOOLAZO! A los 85', Sergio Felipe se matriculó con una chilena para el 1-1 de Santiago Wanderers ante Deportes Copiapó
12:52 - | ¡Final del primer tiempo! Deportes Copiapó vence por la mínima a Santiago Wanderers. Por ahora, Unión se queda sin liguilla
12:23 - | El partido en Valparaíso se detiene por problemas de salud de un hincha en las gradas. El cuerpo médico de Santiago Wanderers acude a la tribuna Andes del Estadio "Elías Figueroa"
12:06 - | ¡HORROR DEL ARQUERO Y GOOOOOOOL! Santiago Wanderers perdió el balón y el arquero Bayron Martínez falló de manera increíble: Manuel López puso el 1-0 de Copiapó a los 6 minutos
12:00 - | ¡SE JUEGA EN VALPARAÍSO! Santiago Wanderers recibe a Deportes Copiapó por la última fecha de la Liga de Ascenso
11:58 - | Y así va el "león de atacama"
11:58 - | Revisa la formación "caturra"
11:57 - | Movimiento en Valparaíso: Santiago Wanderers y Deportes Copiapó ya están en la cancha. Unión Española depende del resultado de los copiapinos para aspirar a la liguilla
10:57 - | Múltiples señales y algunos solo por streaming: Conoce cómo será la cobertura televisiva
Por TNT Sports y HBO: Así se transmitirá la fecha final de la Liga de Ascenso https://t.co/76IT7gGLTN https://t.co/zPhfbzc3qN— Cooperativa (@Cooperativa) November 15, 2026
09:23 - | Repasa todos los detalles que debes saber para hoy
[PREVIA] La Liga de Ascenso se define con una dramática lucha por el título y la permanencia https://t.co/yFWfxHYLky https://t.co/cJevmhiURE— Cooperativa (@Cooperativa) November 15, 2026