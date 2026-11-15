Este domingo se cierra la fase regular de la Liga de Ascenso, con una gran jornada de partidos en simultáneo que definirá el título entre Cobreloa y San Luis, junto a la lucha por la permanencia entre Rangers, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe.

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Domingo 15 de noviembre

Santiago Wanderers 1-1 Deportes Copiapó, Finalizado. Estadio "Elías Figueroa".

0-1: 6' Manuel López (COP); 1-1: 85' Sergio Felipe (SW)

Cobreloa vs. Deportes Puerto Montt , 18:00 horas. Estadio Zorros del Desierto. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y esucha la transmisión de Cooperativa Deportes.

, 18:00 horas. Estadio Zorros del Desierto. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y esucha la transmisión de Cooperativa Deportes. San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota , 18:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

, 18:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn". Unión San Felipe vs. Unión Española , 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

, 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe. Deportes Santa Cruz vs. Rangers , 18:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz".

, 18:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz". Magallanes vs. Deportes Antofagasta , 18:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

, 18:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo. Deportes Recoleta vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

Domingo 30 de octubre

Curicó Unido 4-1 Deportes Temuco. Finalizado Estadio La Granja.

1-0: 24' Antonio Ramírez (CUR); 2-0: 29' Jorge Caroca (CUR); 3-0: 34' Leandro Benegas (CUR); 4-0: 40' Jorge Caroca (CUR); 4-1: 88' Diego Buonanotte, de penal (TEM)