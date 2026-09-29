21:58 - | Descanso en St. Louis. La Roja iguala 1-1 con Estados Unidos, con gol de Diego Ulloa antes del final del primer tiempo

21:54 - | ¡Gol de La Roja! Diego Ulloa anotó el empate 1-1 ante Estados Unidos en el final del primer tiempo

21:45 - | Gol de Estados Unidos. Sebastian Berhalter anotó el 1-0 ante La Roja

21:08 - | ¡Arrancó! La Roja enfrenta a Estados Unidos en su segundo amistoso de la fecha FIFA

21:07 - | Estados Unidos partirá desde el medio en St. Louis

20:59 - | ¡Equipos en la cancha! En breve arrancará el partido entre Estados Unidos y La Roja en St. Louis

20:38 - | El rendimiento global de la selección chilena SELECCIÓN CHILENA - REGISTRO HISTÓRICO 840 Partidos Clase A 45,2% 2 Títulos oficiales de América Rendimiento TRIUNFOS EMPATES DERROTAS 318 184 338 Goles: 1.172 GF / 1.183 GC Diferencia: -11 Más partidos: Alexis Sánchez 168 PJ Goleador histórico: Alexis Sánchez 51 goles Más veces capitán: Claudio Bravo 126 cap.

20:37 - | Repasa el rendimiento de Nicolás Córdova en La Roja LA ROJA - RENDIMIENTO DT Nicolás Córdova 48,5% 11 partidos dirigidos Rendimiento PJ PG PE PP GF / GC (DIF) 11 5 1 5 14 / 16 ( -2 ) Competición PJ PG PE PP Rend. Por los puntos 3 0 1 2 11,1% Amistoso 8 5 0 3 62,5% Puntos en Clasificatorias 1 de 9 pts posibles Racha: P P E G G G G P P G P

20:18 - | Formación de Estados Unidos: Brady, Westfield, Pierre, M. Robinson, A. Robinson, Raines, Berhalter, Dest, Reyna, Mehmeti y Hall

20:18 - | Formación de Chile: Vigouroux, Faúndez, Villagra, Román, Ulloa, Loyola, Méndez, Gutiérrez, Osorio, Reichmuth y Brereton Díaz

18:21 - | Participa junto a nosotros ¿Cómo le irá a @LaRoja de Nicolás Córdova en el amistoso ante Estados Unidos? https://t.co/DhLfhU0feS — Cooperativa (@Cooperativa) September 29, 2026

18:00 - | Así luce el Energizer Park a horas del partido Powered Up. @Energizer_Park pic.twitter.com/XEXk73iCRW — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 29, 2026

14:58 - | Dato: Igor Lichnovsky se integró de emergencia a la concentración en St. Louis en reemplazo de Benjamín Kuscevic, quien fue liberado de la convocatoria por una molestia muscular.

13:17 - | Dato: Gabriel Suazo y Lucas Cepeda se pierden este partido por sanción federativa tras haber sido expulsados en la caída 1-0 del sábado frente a Canadá en Toronto.

12:32 - | Dato: La única derrota chilena en territorio estadounidense ante el cuadro local fue hace 27 años, en febrero de 1999 (2-1 en Fort Lauderdale). En sus dos visitas posteriores rescató sendas paridades 1-1 en 2011 y 2019.

11:12 - | Dato: Jugando en suelo estadounidense frente al combinado anfitrión, Chile presenta un saldo positivo de tres triunfos, tres empates y una sola caída en siete presentaciones.

10:07 - | Dato: El historial general favorece a la "roja" con cinco victorias, tres empates y tres derrotas ante el seleccionado norteamericano, con un registro favorable de 22 goles a favor y 14 en contra.

09:07 - | Dato: Chile le ha anotado al menos un gol a Estados Unidos en cada uno de los 11 enfrentamientos clase "A" de su historial. La selección nacional jamás se quedó en blanco ante este adversario.

08:18 - | Revisa dónde ver y el duelo entre Chile y el elenco norteamericano ¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante Estados Unidos? https://t.co/g8VyIQYB4l pic.twitter.com/IQeiVcBPWG — Cooperativa (@Cooperativa) September 29, 2026