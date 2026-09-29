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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[Radio en vivo🎙] La Roja iguala ante Estados Unidos en su segundo amistoso de la fecha FIFA

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue la previa, el partido y las reacciones en las plataformas de Cooperativa Deportes.

[Radio en vivo🎙] La Roja iguala ante Estados Unidos en su segundo amistoso de la fecha FIFA
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La selección chilena choca este martes desde las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Energizer Park de St. Louis, en Misuri, ante Estados Unidos, anfitrión del último Mundial, buscando enmendar el rumbo en la gira norteamericana, tras la derrota con Canadá.

Sigue acá el resultado

1-0: 37' Sebastian Berhalter (EE.UU.); 1-1: 45+1' Diego Ulloa (CHI)

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21:58 - | Descanso en St. Louis. La Roja iguala 1-1 con Estados Unidos, con gol de Diego Ulloa antes del final del primer tiempo

21:54 - | ¡Gol de La Roja! Diego Ulloa anotó el empate 1-1 ante Estados Unidos en el final del primer tiempo

21:45 - | Gol de Estados Unidos. Sebastian Berhalter anotó el 1-0 ante La Roja

21:08 - | ¡Arrancó! La Roja enfrenta a Estados Unidos en su segundo amistoso de la fecha FIFA

21:07 - | Estados Unidos partirá desde el medio en St. Louis

20:59 - | ¡Equipos en la cancha! En breve arrancará el partido entre Estados Unidos y La Roja en St. Louis

20:38 - | El rendimiento global de la selección chilena

SELECCIÓN CHILENA - REGISTRO HISTÓRICO
840 Partidos Clase A45,2%
2 Títulos oficiales de AméricaRendimiento
TRIUNFOSEMPATESDERROTAS
318184338
Goles: 1.172 GF / 1.183 GCDiferencia: -11
Más partidos: Alexis Sánchez168 PJ
Goleador histórico: Alexis Sánchez51 goles
Más veces capitán: Claudio Bravo126 cap.

20:37 - | Repasa el rendimiento de Nicolás Córdova en La Roja

LA ROJA - RENDIMIENTO DT
Nicolás Córdova48,5%
11 partidos dirigidosRendimiento
PJPGPEPPGF / GC (DIF)
1151514 / 16 (-2)
CompeticiónPJPGPEPPRend.
Por los puntos301211,1%
Amistoso850362,5%
Puntos en Clasificatorias1 de 9 pts posibles
Racha:PPEGGGGPPGP

20:18 - | Formación de Estados Unidos: Brady, Westfield, Pierre, M. Robinson, A. Robinson, Raines, Berhalter, Dest, Reyna, Mehmeti y Hall

20:18 - | Formación de Chile: Vigouroux, Faúndez, Villagra, Román, Ulloa, Loyola, Méndez, Gutiérrez, Osorio, Reichmuth y Brereton Díaz

14:58 - | Dato: Igor Lichnovsky se integró de emergencia a la concentración en St. Louis en reemplazo de Benjamín Kuscevic, quien fue liberado de la convocatoria por una molestia muscular.

13:17 - | Dato: Gabriel Suazo y Lucas Cepeda se pierden este partido por sanción federativa tras haber sido expulsados en la caída 1-0 del sábado frente a Canadá en Toronto.

12:32 - | Dato: La única derrota chilena en territorio estadounidense ante el cuadro local fue hace 27 años, en febrero de 1999 (2-1 en Fort Lauderdale). En sus dos visitas posteriores rescató sendas paridades 1-1 en 2011 y 2019.

11:12 - | Dato: Jugando en suelo estadounidense frente al combinado anfitrión, Chile presenta un saldo positivo de tres triunfos, tres empates y una sola caída en siete presentaciones.

10:07 - | Dato: El historial general favorece a la "roja" con cinco victorias, tres empates y tres derrotas ante el seleccionado norteamericano, con un registro favorable de 22 goles a favor y 14 en contra.

09:07 - | Dato: Chile le ha anotado al menos un gol a Estados Unidos en cada uno de los 11 enfrentamientos clase "A" de su historial. La selección nacional jamás se quedó en blanco ante este adversario.

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