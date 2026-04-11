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Universidad Católica estrenó su tercera camiseta en el duelo ante Audax Italiano

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Este sábado, Universidad Católica estrenó su tercera equipación en el duelo ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida por la novena fecha de la Liga de Primera.

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