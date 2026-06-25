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Katia García marcó un hito como la primera árbitra latinoamericana en un Mundial masculino

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La árbitra mexicana Katia Itzel García hizo historia al debutar en el Mundial 2026, pues su participación en el Túnez vs. Países Bajos la convirtió en la primera jueza latinoamericana en dirigir en una cita planetaria masculina; y la tercera mujer de toda la historia en arbitrar por estos torneos.

Al igual que la estadounidense Tori Penso, a modo de conmemoración las tres tiras del uniforme Adidas de García reflejaron los colores de su país.

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