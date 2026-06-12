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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Los resultados de la segunda jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los partidos en directo, las noticias y las reacciones en Cooperativa.cl

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Sigue en vivo los partidos de este viernes 12 de junio del Mundial 2026 en Cooperativa.cl:

Viernes 12 de junio

Grupo B

0-1: 20' Jovo Lukic (BIH); 1-1: 79' Cyle Larin (CAN)

Grupo D

1-0: 7' Damián Bobadilla, autogol (EE.UU.); 2-0: 31' Folarin Balogun (EE.UU.); 3-0: 45+5' Folarin Balogun (EE.UU.); 3-1: 73' Mauricio Magalhaes (PAR); 4-1: 90+8' Giovanni Reyna (EE.UU.)

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23:06 - | Final de antología en Los Angeles

22:44 - | Paraguay marca el descuento y cae 1-3 ante los dueños de casa

21:56 - | ¡GOLAZOOO DE ESTADOS UNIDOS! Folarin Balogun aumentó la diferencia para los locales frente a Paraguay en Los Angeles y puso el 3-0

21:11 - | ¡GOOOOL DE ESTADOS UNIDOS! Florian Balogun aumentó la ventaja para los anfitriones frente a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles

21:03 - | ¡GOOOL DE ESTADOS UNIDOS! Damián Bobadilla anota un gol en contra a favor de los anfitriones frente a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles

20:57 - | ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Ya juegan Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026

20:34 - | Ya se encuentran ambas selecciones en la cancha del SoFi Stadium para entonar los himnos correspondientes

20:34 - | Formación Paraguay: Gil; Alonso, Alderete, Gómez, Cáceres; Almirón, Bobadilla, Cubas, Gómez; Enciso, Sanabria

20:32 - | Formación EE.UU: Freese; Robinson, Richards, Ream, Freeman, Dest; Adams, McKennie; Pulisic, Balogun, Tillamn

16:59 - | ¡FINAL! Canadá igualó ante Bosnia-Herzegovina en Toronto

16:41 - | ¡Tanto fue que al final lo empató! Canadá consiguió el gol ante Bosnia-Herzegovina gracias a Cyle Larin

16:07 - | ¡Segundo tiempo en marcha! Canadá y Bosnia-Herzegovina reanudan su debut en el Mundial 2026

15:52 - | ¡Al descanso en Toronto! Canadá cae ante Bosnia-Herzegovina en su primer duelo por el Mundial 2026

15:22 - | ¡GOL! en 20 minutos Bosnia-Herzegovina con dos cabezazos en el área pone el primero frente a Canadá gracias a Jovo Lukic

15:15 - | ¡Apretado compromiso en el BMO Field de Toronto! Canadá y Bosnia no se sacan diferencias en 15 minutos de partido

15:00 - | ¡COMIENZA EL GRUPO B! Canadá y Bosnia-Herzegovina dan vida a su choque por la Copa del Mundo 2026

14:54 - | El conjunto africano hizo gala de su apodo de "Leopardos" y vistió a toda la delegación con trajes que incluyen piel felina en su aterrizaje en Houston, Texas.

14:50 - | Elyanna y Jessie Reyez interpretaron la canción "Illuminate" en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo 2026 en Canadá

14:49 - | La ceremonia de inauguración en Canadá tiene a Michael Bublé como protagonista

12:43 - | El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró que su equipo está "preparado" para afrontar el Mundial de 2026 y prometió que el combinado dará "todo" para conquistar por primera vez el título.

11:20 - | El volante de Nápoles y uno de los puntales de la selección de Escocia Scott McTominay se incorporó este viernes a los entrenamientos dirigidos por Steve Clarke, pero su presencia ante Haití el próximo domingo está todavía en duda.

11:00 - | Un encuentro con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y la despedida con aficionados en la que abundaron los selfies y los autógrafos marcaron las últimas horas de la selección lusa antes de su partida hacia Estados Unidos por el Mundial 2026.

09:23 - | El técnico de Francia, Didier Deschamps, que pondrá fin a su etapa al frente de los 'bleus' tras el Mundial, aseguró que el objetivo es "darlo todo para llegar alto" y adelantó que todavía no decidió tras terminar su vínculo con la selección.

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