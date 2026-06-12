23:06 - | Final de antología en Los Angeles [MARCADOR VIRTUAL %u26BD] ¡GOLAZO PARA CERRAR EL PARTIDO! Giovanni Reyna decretó la goleada ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles https://t.co/D0htlabT2a — Cooperativa (@Cooperativa) June 13, 2026

22:44 - | Paraguay marca el descuento y cae 1-3 ante los dueños de casa [MARCADOR VIRTUAL %u26BD] ¡GOOOL DE PARAGUAY! Mauricio Magalhaes anota el descuento para el conjunto sudamericano frente a Estados Unidos en Los Angeles https://t.co/D0htlabT2a — Cooperativa (@Cooperativa) June 13, 2026

21:56 - | ¡GOLAZOOO DE ESTADOS UNIDOS! Folarin Balogun aumentó la diferencia para los locales frente a Paraguay en Los Angeles y puso el 3-0

21:11 - | ¡GOOOOL DE ESTADOS UNIDOS! Florian Balogun aumentó la ventaja para los anfitriones frente a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles

21:03 - | ¡GOOOL DE ESTADOS UNIDOS! Damián Bobadilla anota un gol en contra a favor de los anfitriones frente a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles

20:57 - | ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Ya juegan Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026

20:34 - | Ya se encuentran ambas selecciones en la cancha del SoFi Stadium para entonar los himnos correspondientes

20:34 - | Formación Paraguay: Gil; Alonso, Alderete, Gómez, Cáceres; Almirón, Bobadilla, Cubas, Gómez; Enciso, Sanabria

20:32 - | Formación EE.UU: Freese; Robinson, Richards, Ream, Freeman, Dest; Adams, McKennie; Pulisic, Balogun, Tillamn

18:48 - | Revisa las palabras del brasileño antes del estreno contra Marruecos Vinicius aclaró su objetivo en el Mundial: "Quiero demostrar a todos que podemos ser campeones" https://t.co/vyy6YlMIQd pic.twitter.com/4GDlOSWTW6 — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

18:07 - | Revisa las postales del encuentro [FOTOS] Canadá logró un tardío empate ante Bosnia en Toronto por su debut en el Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/9TyJuuShuE pic.twitter.com/rxj7EeB5OH — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

17:40 - | El ente rector explicó que las cifras oficiales FIFA justificó asientos vacíos en choque de Corea del Sur con República Checa #CooperativaMundial https://t.co/2XFvtO3GxD pic.twitter.com/lK3e0kEkGB %u2014 Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

17:26 - | Repasa la crónica del partido Canadá y Bosnia-Herzegovina repartieron puntos en su estreno por el Mundial 2026 https://t.co/3DLfPqYCc1 pic.twitter.com/0fY0pqdVPE — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

17:20 - | Así fue el empate de Canadá Cyle Larin consiguió el tardío empate para Canadá ante Bosnia-Herzegovina en el Mundial #CooperativaMundial https://t.co/aOzsB62pNs pic.twitter.com/vYLbUO8ALs — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

17:00 - | Revisa la salvada de Bosnia Kolasinac tuvo una milagrosa salvada para evitar el empate de Canadá ante Bosnia #CooperativaMundial https://t.co/2EDQzajOyq pic.twitter.com/Z5mRPeKgHT — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

16:59 - | ¡FINAL! Canadá igualó ante Bosnia-Herzegovina en Toronto

16:41 - | ¡Tanto fue que al final lo empató! Canadá consiguió el gol ante Bosnia-Herzegovina gracias a Cyle Larin

16:07 - | ¡Segundo tiempo en marcha! Canadá y Bosnia-Herzegovina reanudan su debut en el Mundial 2026

15:52 - | ¡Al descanso en Toronto! Canadá cae ante Bosnia-Herzegovina en su primer duelo por el Mundial 2026

15:25 - | El atacante aprovechó el pivoteo de Sead Kolasinac Jovo Lukic adelantó a Bosnia-Herzegovina en su debut ante Canadá en el Mundial #CooperativaMundial https://t.co/ctoqX7rgAX pic.twitter.com/FawdseBI5H — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

15:22 - | ¡GOL! en 20 minutos Bosnia-Herzegovina con dos cabezazos en el área pone el primero frente a Canadá gracias a Jovo Lukic

15:15 - | ¡Apretado compromiso en el BMO Field de Toronto! Canadá y Bosnia no se sacan diferencias en 15 minutos de partido

15:00 - | ¡COMIENZA EL GRUPO B! Canadá y Bosnia-Herzegovina dan vida a su choque por la Copa del Mundo 2026

14:55 - | El cuadro entrenado por Mohamed Ouahbi se estrena este sábado en la cita planetaria ante Brasil. Marruecos confirmó la baja de dos jugadores clave para el Mundial por lesión https://t.co/SkhmGJAuhP pic.twitter.com/jC6CODRFvD — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

14:54 - | El conjunto africano hizo gala de su apodo de "Leopardos" y vistió a toda la delegación con trajes que incluyen piel felina en su aterrizaje en Houston, Texas. [VIDEO] ¡De leopardos! Así llegó RD Congo a Estados Unidos para el Mundial https://t.co/CITS8Rr4SD pic.twitter.com/qzaUhhGb3a — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

14:54 - | La fanaticada asiática compartió el bebestible con algunos mexicanos que estaban en el lugar. Hinchas coreanos se se tomaron todo su tequila al no poder ingresarlo al estadio #CooperativaMundial https://t.co/4QwLYdoHzU pic.twitter.com/7ZDpmgowwq — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

14:54 - | El comentarista de Cooperativa Deportes Rodrigo Goldberg analizó el inicio de la Copa del Mundo 2026 y aseguró que más allá de los detractores del nuevo formato, hay un interés por el evento planetario dado que el fútbol aún es capaz de sorprendernos. El editorial de @polaco_goldberg: Infantino es un lamebotas del rubio presidente #CooperativaMundial https://t.co/5J4D5bvGq8 pic.twitter.com/o1RXQ9ZvYD — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

14:52 - | El volante de Villarreal arrastra consigo acusaciones por siete cargos de violación y uno de agresión sexual. Canadá negó el ingreso a Thomas Partey y se perderá el debut de Ghana en el Mundial #CooperativaMundial https://t.co/sk6wnk6KTt pic.twitter.com/2UdkPKQBPR — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

14:50 - | Elyanna y Jessie Reyez interpretaron la canción "Illuminate" en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo 2026 en Canadá

14:49 - | La ceremonia de inauguración en Canadá tiene a Michael Bublé como protagonista

12:43 - | El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró que su equipo está "preparado" para afrontar el Mundial de 2026 y prometió que el combinado dará "todo" para conquistar por primera vez el título.

12:10 - | Revisa la despiadada ironía de Infantino en relación a la selección italiana Infantino ironizó con la ausencia de Italia en el Mundial: Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican #CooperativaMundial https://t.co/ElVJSRHDWf pic.twitter.com/oF7lQSDtrr — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

11:20 - | El volante de Nápoles y uno de los puntales de la selección de Escocia Scott McTominay se incorporó este viernes a los entrenamientos dirigidos por Steve Clarke, pero su presencia ante Haití el próximo domingo está todavía en duda.

11:00 - | Un encuentro con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y la despedida con aficionados en la que abundaron los selfies y los autógrafos marcaron las últimas horas de la selección lusa antes de su partida hacia Estados Unidos por el Mundial 2026.

09:23 - | El técnico de Francia, Didier Deschamps, que pondrá fin a su etapa al frente de los 'bleus' tras el Mundial, aseguró que el objetivo es "darlo todo para llegar alto" y adelantó que todavía no decidió tras terminar su vínculo con la selección.

09:06 - | El campeón del mundo con Alemania apoyó a México con un perfecto español. "Una cerveza por favor": Thomas Muller y Jurgen Klopp disfrutaron del triunfo de México #CooperativaMundial https://t.co/kBC9nWhe5V pic.twitter.com/FNOYac2Rri — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

09:06 - | La medida se prolongará hasta el 16 de julio, fecha en que finaliza la Copa del Mundo Presidente de Ecuador anunció una rebaja en el precio de la cerveza con motivo del Mundial #CooperativaMundial https://t.co/LT2IfblC3X pic.twitter.com/jcEKIbRCRx — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026

08:10 - | Mira los detalles del duelo que jugarán Canadá y Bosnia Canadá buscará estrenar su Mundial en casa y evitar una sorpresa de Bosnia #CooperativaMundial https://t.co/ocM96EW9PV pic.twitter.com/9l99E68an4 — Cooperativa (@Cooperativa) June 12, 2026