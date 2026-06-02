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Los 10 máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo

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Entre el 11 de junio y el 19 de julio se celebrará la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA, en Estados Unidos, México y Canadá, y en Cooperativa.cl repasamos los 10 máximos goleadores de la historia del torneo. Actualmente, solo Lionel Messi está en activo y el argentino tiene la chance de romper el récord de Miroslav Klose.

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