El Team Chile desfiló en la obertura de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá
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Este domingo, con Catalina Ramírez y Joaquín Díaz como abanderados, el Team Chile desfiló en la ceremonia inaugural de los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026 en Panamá, que se extenderán del 12 al 25 de abril y tendrá participación nacional en 16 disciplinas.
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