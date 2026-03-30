Como Marcelo Ríos: Sinner se sumó a los históricos ganadores del "Sunshine Double"
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El italiano Jannik Sinner conquistó el Masters de Miami y se unió al listado histórico de tenistas que completaron el "Sunshine Double", entre ellos el chileno Marcelo Ríos, quienes ganaron en una temporada el torneo de Miami e Indian Wells.
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