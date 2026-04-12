Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Jannik Sinner celebró su primer título en Montecarlo y el octavo a nivel Masters 1.000

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Jannik Sinner conquistó el Masters 1.000 de Montecarlo tras destronar al campeón defensor Carlos Alcaraz por 7-6(5) y 6-3, lo que significó el octavo título para el italiano en este tipo de torneos. Además, el murciano subirá al primer lugar del ranking mundial ATP.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados