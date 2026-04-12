Jannik Sinner celebró su primer título en Montecarlo y el octavo a nivel Masters 1.000
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Jannik Sinner conquistó el Masters 1.000 de Montecarlo tras destronar al campeón defensor Carlos Alcaraz por 7-6(5) y 6-3, lo que significó el octavo título para el italiano en este tipo de torneos. Además, el murciano subirá al primer lugar del ranking mundial ATP.
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