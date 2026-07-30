La Región del Biobío enfrenta precipitaciones con una elevada isoterma cero que amenaza con elevar el caudal de los ríos locales.

Hasta 80 milímetros de agua cayeron en la cordillera en menos de doce horas, impulsando postales históricas en los Saltos del Laja.

Autoridades cerraron los accesos principales a la cascada para proteger a los turistas que llegan al lugar.

El comercio de la zona reporta caídas de hasta un 40% en sus ventas debido a la persistencia del mal tiempo y los fuertes vientos.

El frente de mal tiempo causa estragos en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos con inundaciones y anegamientos en zonas urbanas y rurales.

El desborde del río Llollelhue afectó gravemente a la comuna de La Unión, dejando aislados a sectores precordilleranos.