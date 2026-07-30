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Tópicos: País | Tiempo

Avanza el temporal: Crecidas de ríos en el sur y alerta preventiva ante su llegada a la zona central

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Región del Biobío enfrenta precipitaciones con una elevada isoterma cero que amenaza con elevar el caudal de los ríos locales.

Hasta 80 milímetros de agua cayeron en la cordillera en menos de doce horas, impulsando postales históricas en los Saltos del Laja.

Autoridades cerraron los accesos principales a la cascada para proteger a los turistas que llegan al lugar.

El comercio de la zona reporta caídas de hasta un 40% en sus ventas debido a la persistencia del mal tiempo y los fuertes vientos.

El frente de mal tiempo causa estragos en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos con inundaciones y anegamientos en zonas urbanas y rurales.

El desborde del río Llollelhue afectó gravemente a la comuna de La Unión, dejando aislados a sectores precordilleranos.

Avanza el temporal: Crecidas de ríos en el sur y alerta preventiva ante su llegada a la zona central
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14:29 - | Sistema frontal avanzará este viernes hacia las regiones de O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y el sur de Atacama con terrenos saturados por precipitaciones previas.

14:28 - | Alcalde de La Unión, Saturnino Quezada: "Se está trabajando gracias a la voluntad de un empresario que prestó esta máquina para poder descongestionar o evacuar el agua hacia el río. Estábamos totalmente cortados, pero ya gracias a Dios tenemos acceso al sector de Folleco".

30/07/2026 - 14:28

14:27 - | Emergencia en La Unión (Los Ríos): Desborde del río Llollelhue provoca anegamientos y deja sectores aislados. Maquinaria privada apoya labores de evacuación de aguas.

30/07/2026 - 14:27

14:26 - | Director Regional de Senapred Biobío, Alejandro Sandoval: "El embalse Ralco en estos momentos está a un nivel de llenado de un 72%, por lo tanto tiene aún un 28% capacidad de recibir agua producto ya sea de los deshielos o bien de las precipitaciones".

14:23 - | Embalse Ralco alcanza un 72% de su capacidad en la Región del Biobío, manteniendo un 28% de margen para contener precipitaciones y deshielos.

14:23 - | Comerciantes de la Región del Biobío reportan una caída de hasta un 40% en sus ventas producto de los continuos sistemas frontales y los fuertes vientos.

30/07/2026 - 14:23

14:23 - | Turista en Saltos del Laja por aumento de caudal: "Aprovechamos de venir a ver porque traía más agua, se ve mucho más hermoso que en el verano. Quise traer a mi hija para que viera cómo se veía antiguamente".

14:22 - | Cierran acceso al salto principal en los Saltos del Laja debido al aumento significativo del caudal de los ríos. Autoridades reiteran el llamado a no acercarse a la zona por seguridad.

14:22 - | Sistema frontal en la Región del Biobío dejará hasta 80 mm de lluvia en la alta cordillera, 70 mm en el valle y 60 mm en el litoral en un lapso de 12 horas, acompañado de una alta isoterma cero

30/07/2026 - 14:22
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