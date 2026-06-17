Con más frío que el día anterior despertó este miércoles 17 de junio la ciudad de Santiago y en el centro cívico también se notó la neblina que cubrió partes importantes de la capital a primera hora.

Según Meteorología, la mínima en la estación Santiago fue de 5.1°C, a las 07:35 horas; pero en la medición de Pudahuel el termómetro anotó 2.7°.

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