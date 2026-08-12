Coquimbo Unido desafía a Platense por la Copa Libertadores
Sigue la previa, el partido y las reacciones en las plataformas de Cooperativa Deportes.
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13:16 - | Luciano Cabral visitó al plantel de Coquimbo a un día del choque con Platense en la Libertadores
Luciano Cabral visitó al plantel de Coquimbo a un día del choque con Platense en la Libertadores https://t.co/YOCyDRVxQM pic.twitter.com/kTB6IsmU9N— Cooperativa (@Cooperativa) August 11, 2026
13:16 - | Coquimbo Unido visita a Platense con la ilusión de dar el primer golpe en octavos de la Liberadores
Coquimbo Unido visita a Platense con la ilusión de dar el primer golpe en octavos de la Liberadores https://t.co/41pS5fkrqd pic.twitter.com/WwV5JpIIis— Cooperativa (@Cooperativa) August 12, 2026
13:15 - | ¿Cuándo y dónde ver la visita de Coquimbo Unido a Platense en la Copa Libertadores?
¿Cuándo y dónde ver la visita de Coquimbo Unido a Platense en la Copa Libertadores?https://t.co/PYaBZela90 pic.twitter.com/XtJrHLwuL9— Cooperativa (@Cooperativa) August 12, 2026