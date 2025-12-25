23:03 - | El Gobierno llamó a tener consciencia ante la gravedad de los incendios forestales: #Cooperativa90 "Que la muerte del comandante Becerra no sea en vano": Gobierno pide consciencia ciudadana frente al altísimo riesgo de incendios forestales https://t.co/MAz4pX8SLe pic.twitter.com/lgjeJk6Elw — Cooperativa (@Cooperativa) December 30, 2025

23:00 - | Verónica Vera, jefa del Departamento de Emergencia y Protección Civil de La Florida, detalló que se trató de un "fuego de libre combustión en pastizales, vegetación matorrales", que tuvo "riesgo de propagación hacia la toma Dignidad".

22:59 - | Ya fue controlado un incendio que afectó al menos a tres hectáreas en el sector de Las Araucarias con María Angélica, en la comuna de La Florida

21:36 - | Peñaflor se mantiene bajo alerta roja por incendio forestal que ya destruyó 20 hectáreas #SenapredRM Monitoreo #Alerta Roja para la comuna de Peñaflor por incendio forestal.https://t.co/hzqhBEGFHK pic.twitter.com/mp4TdjeGNK — SENAPRED (@Senapred) December 29, 2025

21:34 - | Ante la persistencia de la ola de calor y el riesgo elevado, es fundamental que la comunidad mantenga la precaución y actúe con responsabilidad para evitar nuevos focos de incendio y apoyar los esfuerzos de combate.

21:34 - | "Quiero hacer un llamado también a la comunidad a que puedan marcar el siguiente número telefónico *4242, para poder hacer la denuncia y poder ayudar tanto a las policías como a las distintas instituciones para poder enfrentar esta temporada de incendios forestales", dijo el delegado presidencial Regional del Biobío, Eduardo Pacheco.

21:34 - | El delegado presidencial Regional del Biobío, Eduardo Pacheco: "Vamos a seguir recorriendo la comuna en patrullajes preventivos que son muy relevantes para transmitir una señal muy clara, en torno a que una persona que sea descubierta generando un incendio o por negligencia provocando una emergencia, será denunciada"

21:33 - | La situación es crítica en la Región del Biobío, donde se ha declarado alerta roja por evento de calor extremo. #SenapredBiobío Se cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para la Región del Biobío por calor extremo.https://t.co/FxkpZCUh6b pic.twitter.com/ggZ69DrBVa — SENAPRED (@Senapred) December 29, 2025

21:32 - | Una intensa ola de calor azota la zona centro-sur de Chile, manteniendo en vilo a diversas regiones por el alto riesgo de incendios forestales. Las temperaturas, que superarán ampliamente los 30 grados en zonas de precordillera y cordillera, se extenderán al menos hasta el próximo sábado, generando condiciones "propicias para la propagación de incendios forestales".

19:40 - | "Las condiciones de temperatura y viento más las condiciones de ahora hacen ver una expectativa favorable (de extinguir el fuego mañana martes por la mañana)", sostuvo.

19:39 - | "Está tendiendo a disminuir de manera importante, ya que se reducirá la temperatura y también las condiciones del viento. Pero ahora no está controlado", enfatizó el delegado presidencial.

19:38 - | Esto, por las condiciones meteorológicas que se proyectan a lo largo del día, aunque ahora "el incendio continúa activo", dijo Durán.

19:37 - | El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, estima que el incendio cerca de San Carlos de Apoquindo se aplaque en las próximas horas, entrando la noche.

19:27 - | En tanto, en Maipú hay una segunda alarma por incendio forestal en la Ruta 78 con camino a El Bosque, pero ya está controlado.

19:25 - | A estas emergencias se suma otra en La Florida, donde Bomberos de Ñuñoa combate en la esquina de María Angélica con Las Araucarias.

19:23 - | El alcalde de Peñaflor, Rodrigo Cornejo, informó que "ha ido matizando (el fuego) más allá del pastizal, (pero) lamentablemente tomó una bodega de equipos audiovisuales en una de las casas emplazadas en el predio".

19:22 - | En tanto, en la comuna de Peñaflor se decretó una alerta roja por un incendio forestal llamado "San Javier", que hasta ahora ha consumido 20 hectáreas, una bodega y una casa con equipos audiovisuales. #SenapredRM Se declara Alerta Roja para la comuna de Peñaflor por incendio forestal.https://t.co/hzqhBEGFHK pic.twitter.com/XNcK9TnbEP — SENAPRED (@Senapred) December 29, 2025

19:20 - | Ahora, desde el Municipio de Las Condes estiman que el incendio continúe esta noche y se extienda hasta el martes. [ACTUALIZACIÓN] #Cooperativa90 Municipio estima que incendio en cerro de Las Condes continúe esta noche y se extienda hasta el martes https://t.co/f1qjRd0F6Z pic.twitter.com/2xUscqCCR4 — Cooperativa (@Cooperativa) December 29, 2025

18:12 - | Un siniestro en las cercanías de San Carlos de Apoquindo ha generado una gran nube de humo en la capital [ACTUALIZACIÓN] Gigantesca nube de humo en el sector oriente de Santiago debido a incendio en cerro de Las Condes #Cooperativa90 https://t.co/j8NqlQcJPg pic.twitter.com/0EJMyRgb1v — Cooperativa (@Cooperativa) December 29, 2025

18:12 - | Al menos dos viviendas han resultado destruidas producto de un incendio que ha consumido 20 hectáreas en la comuna de Litueche Dos casas destruidas por el fuego en el incendio forestal en #Litueche según reporte de Senapred. Siniestro ha consumido 20 hectáreas @Cooperativa pic.twitter.com/QRBuoecz6f — Paola Moreno Pérez (@pakamope) December 29, 2025

14:43 - | La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, recomendó evitar exponerse al sol en las horas de mayor temperatura. Además, sugirió utilizar protector solar de factor 30 o más, ropa holgada, sombrero y gafas.

14:42 - | Senapred declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por calor extremo. #SenapredRM Se declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por calor extremo.https://t.co/YrS1lpH8R0 pic.twitter.com/ScyMDclYB1 %u2014 SENAPRED (@Senapred) December 28, 2025

14:40 - | El Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la precaución y recalcó que "prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo". No nos cansaremos de decirlo: prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo.



Debido a la alerta de Altas Temperaturas Extremas, anunciada por la Dirección Metereológica de Chile, entre este lunes 29 y miércoles 31 de diciembre para las regiones de Coquimbo a Ñuble,%u2026 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 28, 2025

19:20 - | Desde la Conaf dicen que durante estas jornadas habrá temperaturas que van a oscilar entre los 30 y 35 grados. Una humedad relativa va a ser baja, a el 30%, y también hay un viento entre la región de Coquimbo y Ñuble, condiciones que son adversas, que propician estos incendios forestales, también complican la labor de los equipos de emergencia

19:19 - | Las condiciones meteorológicas son un factor determinante en la actual escalada de incendios. Conaf ha advertido sobre la persistencia de un "calor extremo" y otros fenómenos que dificultan las labores de combate por parte de los equipos de emergencia.

19:17 - | Según el reporte actualizado de Conaf, se registran un total de "ocho incendios forestales activos y en combate" en diversas regiones este sábado.

19:17 - | Hasta el momento, no se ha reportado información sobre voluntarios o personas accidentadas, aunque el humo tóxico producto de la combustión representa un riesgo para la salud.

19:17 - | La zona industrial también sufrió las consecuencias, con el fuego alcanzando "ocho contenedores que se ocupaban como bodegas internas en un patio de almacenamiento", así como "algunas estructuras que no sobrepasan los 20.000 m²".

19:16 - | Además de la complejidad derivada de los químicos, el incendio ha dejado a su paso daños materiales significativos. El comandante Henríquez confirmó que "han sido afectadas dos casas habitaciones".

19:15 - | Para mitigar los riesgos y avanzar en la extinción, los equipos de emergencia están adoptando un enfoque cauteloso. El comandante añadió: "Debemos estar generando acceso controlado y ventilaciones controladas".

19:13 - | Incendio en Pudahuel: "Actualmente el fuego se encuentra controlado, pero no extinguido, por la afectación que tenemos de los productos químicos peligrosos que se encuentran en el interior de esta bodega no informados. Lo cual ha generado un retraso en las labores de extinción finales", explicó el comandante Jadhi Henríquez.

17:44 - | Carabineros, Bomberos y brigadistas combaten incendio forestal en Pudahuel. #Cooperativa90 Carabineros, Bomberos y brigadistas de Conaf combaten incendio forestal en Pudahuel, en la zona de la Laguna Caren. Creditos: Carabineros pic.twitter.com/xZWKTgpO3A — Cooperativa (@Cooperativa) December 27, 2025

17:35 - | En Catemu se han desplegado cinco técnicos y siete brigadas, junto a apoyo de unidades de las provincias de San Felipe, Los Andes y Quillota. #SenapredValpo Monitoreo Alerta Roja para la comuna de Catemu por incendio forestal.https://t.co/IQlBYVlWXQ pic.twitter.com/LIDo5Gj1Tl — SENAPRED (@Senapred) December 27, 2025

17:34 - | La situación más compleja se registra en la comuna de Catemu, Región de Valparaíso, donde rige alerta roja por incendio forestal. El siniestro ha consumido cinco hectáreas y ha dejado cuatro viviendas afectadas.

17:33 - | Según Conaf, a nivel nacional se reportan al menos siete incendios forestales en combate.

17:33 - | De acuerdo con Conaf, el incendio de Laguna Carén mantiene una superficie preliminar afectada de ocho hectáreas y continúa activo.

17:28 - | Senapred solicitó la evacuación preventiva de los sectores Amapolas, Laguna Carén, Villa Couso y Camino Noviciado, activando mensajería SAE para reforzar el proceso en terreno.

17:16 - | Asimismo, en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío se han declarado alertas rojas "por calor extremo".

17:13 - | La Corporación Nacional Forestal reporta varios incendios en combate en esta jornada. %uD83D%uDD34 #BALANCE | Hasta las 16:20, 4 incendios forestales en combate:



%u25B6%uFE0F Región del Valparaíso

Incendio San Carlos Alto, comuna de Catemu.

%uD83D%uDD34 Alerta Roja Comunal.

%uD83D%uDCCCSuperficie preliminar: 4 hectáreas.



%u25B6%uFE0F Región Metropolitana

Incendio Laguna Caren, comuna de Pudahuel

%uD83D%uDCCCSuperficie%u2026 pic.twitter.com/1cTLlKaXNQ — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) December 27, 2025

17:01 - | El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres emitió esta tarde mensajería SAE y ordenó evacuar varios sectores de la comuna de Pudahuel debido a un incendio que afecta a la zona de la Laguna Caren. ¡ATENCIÓN! Por incendio forestal #SENAPRED solicita evacuar sectores Amapolas, Laguna Caren, Villa Couso y Camino Noviciado, en la comuna de #Pudahuel, Región Metropolitana.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería%u2026 pic.twitter.com/uYgiZw5KF4 — SENAPRED (@Senapred) December 27, 2025

18:25 - | Desde Conaf y Senapred reitaran el llamado a evitar cualquier acción de riesgo y a denunciar quemas ilegales.

14:07 - | Senapred mantiene la Alerta Roja para la comuna de Maule. #SenapredMaule Monitoreo #Alerta Roja para la Comuna de Maule por incendio forestal.https://t.co/oVOh7N5897 pic.twitter.com/JbuVHytWSj — SENAPRED (@Senapred) December 26, 2025

14:04 - | Se registran dos incendios menores, de cerca de una hectárea, en las regiones del Biobío y Los Ríos.

14:01 - | En la Región de La Araucanía, el incendio Peleco, en Nueva Imperial, ha consumido más de 40 hectáreas, pero se encuentra controlado.

14:01 - | En la Región Metropolitana, el incendio Reina Norte, en Colina, sigue en combate y ha consumido 125 hectáreas.

14:01 - | En la Región del Maule, el balance preliminar da cuenta de dos viviendas siniestradas y dos bodegas afectadas, además de cinco brigadistas de Conaf con lesiones menores.

14:00 - | En el Maule, el incendio Cerro Maule está contenido, rodeado por líneas de cortafuegos, con baja intensidad y lenta velocidad de propagación.

14:00 - | También en O'Higgins, el incendio Central Rapel, en la comuna de Litueche, continúa en etapa de contención, con alerta amarilla y más de 760 hectáreas afectadas.

13:40 - | En la Región de O'Higgins, el incendio Larmahue, en Pichidegua, se mantiene en combate pero contenido, con alerta roja y una afectación cercana a 175 hectáreas.

07:46 - | En la Región Metropolitana, se reportan siniestros en el Cajón de Maipo y en San Pedro

07:45 - | Delegado presidencial del Maule, Pablo Luna: Se ha mantenido un combate muy activo, que ha tenido condiciones muy dificultosas, con bastante resistencia del incendio dadas las altas temperaturas y ráfagas de viento importantes, que han alcanzado hasta los 30 kilómetros por hora

23:43 - | Incendio forestal en Pichidegua alcanza ya las 105 hectáreas consumidas. De acuerdo con Conaf, el fuego presenta "velocidad de propagación media, intensidad del frente media y longitud de llama media" #senapredOhiggins Monitoreo Alerta Roja para la comuna de #Pichidegua por incendio forestal. Infórmate más en https://t.co/jf4RaF1uxT pic.twitter.com/7YzZkpaOGV — SENAPRED (@Senapred) December 26, 2025

21:13 - | Dado que, según Conaf, ya no presenta amenaza a viviendas, personas y/o infraestructura crítica, Senapred canceló la alerta roja que estaba vigente en la comuna de Nueva Imperial por el incendio forestal Peleco. El siniestro, aún en combate, ha consumido 44,7 hectáreas #SenapredAraucanía Se cancela Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial por incendio forestal. Infórmate en https://t.co/1V3vooUsQM pic.twitter.com/Paykeybrad — SENAPRED (@Senapred) December 26, 2025

21:06 - | Senapred canceló alerta amarilla para la comuna capitalina de La Florida tras extinción de incendio forestal en el sector Las Perdices: ocho hectáreas terminaron quemadas #SenapredRM Se cancela Alerta Amarilla para la comuna de La Florida por incendio forestal. Más información en https://t.co/YLZ2qIAgV8 pic.twitter.com/KNGTmCsmu1 — SENAPRED (@Senapred) December 26, 2025

20:58 - | A 15 subieron las hectáreas destruidas en Linares por incendio forestal "Salida Cuéllar": la comuna está bajo alerta amarilla

20:53 - | La comuna de Nueva Imperial sigue en alerta roja por el incendio forestal Peleco, que ha quemado 44,7 hectáreas

20:51 - | El fuego afecta a 90,7 hectáreas: mantienen la alerta roja para la comuna de Pichidegua por incendio Larmahue

20:48 - | En la comuna de Litueche, Senapred mantiene alerta amarilla debido al incendio forestal Central Rapel, el cual permanece en combate y registra una superficie preliminar afectada de 760 hectáreas

20:44 - | Hasta las 20:00, 10 incendios forestales se mantenían en combate en el país, según el último balance entregado por Conaf y Senapred %uD83D%uDD34 #BALANCE | Hasta las 20:00, 10 incendios forestales se mantienen en combate en el país.



Les compartimos información de los 5 más relevantes:



%u25B6%uFE0F Región del Maule. Incendio Salida Cuellar, comuna de Linares.

%uD83D%uDFE1Alerta Amarilla Comunal.

%uD83D%uDCCCSuperficie preliminar: 15 hectáreas.%u2026 pic.twitter.com/xn7wdivg5c — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) December 25, 2025

19:48 - | Senapred mantiene la alerta roja en la comuna de Maule -ubicado en la región homónima- debido a dos incendios forestales que todavía no han sido extinguidos: el primero, "Chacarillas 2", está controlado y ha consumido 35 hectáreas, mientras que el segundo, "Cerro Maule", ha arrasado 1.127 ha y sigue en combate #SENAPREDMaule Monitoreo #Alerta Roja para la Comuna de Maule por incendio forestal. Más información en: https://t.co/oVOh7N5897 pic.twitter.com/dFlJ4IrkkR — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

19:46 - | A ocho hectáreas aumentó la superficie afectada por incendio forestal Las Perdices, en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana %u25B6%uFE0FEN COMBATE Incendio forestal Las Perdices

Región Metropolitana, comuna de La Florida.

%uD83D%uDCCCSuperficie preliminar: 8 hectáreas.

%uD83D%uDCCCRecursos: 2 brigadas, 1 helicóptero, 1 camión cisterna.

%uD83D%uDFE1 Alerta Amarilla Comunal. pic.twitter.com/1FaD2zZ1ut — CONAF - Incendios forestales (@incendios_CONAF) December 25, 2025

19:23 - | Senapred declaró alerta amarilla para la comuna capitalina de La Florida por incendio forestal en el sector Las Perdices, que ya consume una hectárea #SENAPREDRm Se declara #Alerta Amarilla para la comuna de La Florida por incendio forestal. Más información en: https://t.co/YLZ2qIAgV8 pic.twitter.com/4erQ5u9SLO — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

19:20 - | Conaf informó que sigue en combate en Pichidegua, Región de O'Higgins, el incendio forestal denominado "Larmahue", que ha afectado una superficie preliminar de 90 hectáreas. El organismo ha desplegado un robusto contingente que incluye ocho brigadas, cuatro técnicos, dos aviones cisterna, un camión aljibe y tres helicópteros, quienes trabajan intensamente para frenar el avance del fuego y proteger las zonas habitadas cercanas %u25B6%uFE0F Región de O%u2019Higgins. Incendio Larmahue, comuna de Pichidegua* .

%uD83D%uDCCCSuperficie preliminar: 90 hectáreas

%uD83D%uDCCCRecursos CONAF: 8 brigadas, 4 técnicos, 2 aviones cisterna, 1 camión cisterna, 3 helicópteros.

%uD83D%uDD34Alarma Roja Comunal. pic.twitter.com/kfIh1h2a2F — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) December 25, 2025

19:17 - | Región del Maule: Senapred declaró alerta amarilla para la comuna de Linares por incendio forestal "Salida Cuéllar", que ya consume una hectárea #SENAPREDMaule Se declara #Alerta Amarilla para la comuna de Linares por incendio forestal. Más información en: https://t.co/PAItctQPMg pic.twitter.com/K1WLkJ9Hq9 — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

19:13 - | Senapred canceló la alerta roja para la comuna de Bulnes, en la Región de Ñuble, que se encontraba vigente este jueves por incendio forestal. Según información entregada por la Conaf, este siniestro, denominado "La Mávida", lleva afectadas 1,61 hectáreas y se encuentra controlado #SENAPREDÑuble Se cancela #Alerta Roja para la comuna de Bulnes por incendio forestal. Más información en: https://t.co/78jMKaYO1u pic.twitter.com/d7eRUX8adm %u2014 SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

17:53 - | Región de Ñuble: Senapred también declaró Alerta Roja para la comuna de Bulnes por incendio forestal "La Mávida" #SENAPREDÑuble Se declara #Alerta Roja para la comuna de Bulnes por incendio forestal. Más información en: https://t.co/wJREurhanz pic.twitter.com/cNkBUvUrkX — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

17:51 - | La Araucanía: Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial por incendio forestal "Peleco", que y ha consumido 5,5 hectáreas #SENAPREDLaAraucanía Se declara #Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial por incendio forestal. Más información en: https://t.co/1V3vooUsQM pic.twitter.com/qhkV4h7jVx — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

17:38 - | Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián: El llamado a las personas a mantenerse informados por canales oficiales, no realizar acciones que generen forestales, seguir las indicaciones de las autoridades, y en paso a recibir las mensajerías SAE, evacuar de manera inmediata.

17:35 - | Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián: Repudiamos el ataque realizado a voluntarios de bomberos que combatían un incendio forestal. Solidaridad y apoyo a ellos.

17:32 - | La directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó de siete incendios forestales en combate este jueves, dos de ellos mantienen en alerta roja en sus comunas: Pichidegua y Maule %uD83D%uDCCCDirectora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, entrega balance y recomendaciones sobre situación de incendios forestales en el país. pic.twitter.com/nSjIydX2l7 — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

17:32 - | Se mantiene la alera roja para la comuna de Maule, en la Región homónima. Se han destruido más de 35 hectáreas #SENAPREDMaule Monitoreo #Alerta Roja para la Comuna de Maule por incendio forestal. Más información en: https://t.co/oVOh7N5897 pic.twitter.com/xZHAcQujlz — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025