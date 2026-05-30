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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

PSG y Arsenal definen al campeón en la gran final de la Champions League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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El fútbol europeo conoce a su nuevo monarca este sábado con la flamante final de la Champions League 2025/26 entre París Saint Germain y Arsenal.

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