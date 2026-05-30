PSG y Arsenal definen al campeón en la gran final de la Champions League
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El fútbol europeo conoce a su nuevo monarca este sábado con la flamante final de la Champions League 2025/26 entre París Saint Germain y Arsenal.
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11:40 - | Listo el calentamiento. El fútbol está cada vez más cerca. La cancha recibe un último riego mientras los suplentes de Arsenal siguen peloteando
11:15 - | Los equipos inician el trabajo precompetitivo en el Puskás Arena
11:10 - | ¡ASÍ FORMA PSG! Repasa la oncena ratificada por el campeón defensor de Europa
Notre XI de départ ! %u2694%uFE0F#UCLFinal I @easportsfcfr pic.twitter.com/F53m5wUGTO%u2014 Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2026
10:53 - | ¡ONCENA "GUNNER" CONFIRMADA! Revisa la alineación de Arsenal para ir por su primer título
10:52 - | Arsenal dejó unos detalles para sus hinchas en las gradas
Our stage.— Arsenal (@Arsenal) May 30, 2026
%uD83D%uDCCD Puskas Arena pic.twitter.com/sBSDOFBGi2
10:51 - | Así luce el camarín de PSG
10:50 - | Todo listo en Budapest
%uD83D%uDCCD Puskás Aréna— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2026
Nous y sommes ! #UCLFinal pic.twitter.com/aLbuVv8Zlc
10:40 - | Y así asoma la alineación parisina
[Fotos] La formación de PSG para su segunda final consecutiva de Champions League #UCL https://t.co/nq5TCDxAAz pic.twitter.com/Lh4yM219tY— Cooperativa (@Cooperativa) May 30, 2026
10:02 - | Repasa la posible oncena "gunner"
[Fotos] La alineación de Arsenal para enfrentar la final de la UEFA Champions League #UCL https://t.co/lmDvOgn1xb pic.twitter.com/2fYP9Uhl11— Cooperativa (@Cooperativa) May 30, 2026
08:53 - | Revisa cómo llegan ambos equipos
[PREVIA] PSG va por el bicampeonato y Arsenal busca su primera estrella en la gran final de Champions #UCL https://t.co/sPq18YRg5v pic.twitter.com/2vN7BJkNNI— Cooperativa (@Cooperativa) May 30, 2026
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