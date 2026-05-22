14:18 - | Arturo Vidal: Sé lo que bueno que es el "Toro" Zampedri, sé lo oportunista que es. Aún tenemos días para analizar a la UC y trataré de hacerlo lo mejor posible si me toca jugar

14:17 - | Branco Ampuero: Para nosotros es muy relevante el partido ante Colo Colo. Queremos jugar, para todos es ideal jugar cada tres días y en lo anímico venimos bien

14:16 - | Fernando Ortiz: Para mí todos los partidos son importantes. Respetamos al rival, es un gran equipo con una gran idea de juego

14:15 - | Daniel Garnero y una posible dosificación: Vamos a ver cómo llegan mañana. Están todo bien y el plantel debe estar listo para lo que le toque