La UC y Colo Colo disputan su clásico 189 en la fecha 13 de la Liga de Primera
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Sigue el duelo válido por la fecha 13 de la Liga de Primera:
09:44 - | Universidad Católica optó por una publicación más minimalista, consignando el partido de su equipo femenino a modo de preliminar
09:44 - | Arturo Vidal fue el rostro de Colo Colo para anunciar la visita al Claro Arena
09:18 - | Repasa cómo llegan ambos equipos
[PREVIA] La UC y Colo Colo se citan en un clásico importante para la zona alta de la tabla https://t.co/MOcQygjETR pic.twitter.com/i7GP81K1Jl— Cooperativa (@Cooperativa) May 24, 2026