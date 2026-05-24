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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La UC y Colo Colo disputan su clásico 189 en la fecha 13 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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La UC y Colo Colo disputan su clásico 189 en la fecha 13 de la Liga de Primera
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  • Universidad Católica vs. Colo Colo, 18:00 horas. Claro Arena

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