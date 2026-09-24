14:02 - | Desde la Delegación Presidencial Provincial de Osorno hicieron un llamado a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales, planificar sus viajes y conducir con precaución.

14:02 - | Alejandro Rehbein, delegado presidencial provincial de Osorno: "Hoy día tenemos informaciones fehacientes de que nos permiten concluir que están en pleno funcionamiento el Paso Cardenal Samoré en su horario normal para el tránsito de todo tipo de vehículo"

14:00 - | Alejandro Rehbein, delegado presidencial provincial de Osorno: "Desde muy temprano se comenzó un trabajo por parte de la Dirección Provincial de Vialidad con el propósito de despejar la vía a la altura del puente El Gringo, con las pequeñas remociones pequeñas de masa, tierra y escombros que son arrastrados por este aumento en el caudal del puente El Gringo"

13:57 - | En la Región de Los Lagos se registraron remociones en masa en el kilómetro 11 de la Ruta CH-215, lo que provocó la interrupción del tránsito en la zona limítrofe con Argentina

13:57 - | Alex Valderrama, el delegado presidencial (s) de Los Ríos: "Vamos a seguir presentes, monitoreando y actuando mientras las condiciones de riesgo se mantengan"

13:56 - | Alex Valderrama, el delegado presidencial (s) de Los Ríos: "Nuestros equipos, municipios y organismos de emergencia están desplegados, no sólo en Lanco y Panguipulli, sino en toda la región para proteger a las personas y responder ante cada situación"

13:55 - | Frente a los reclamos ciudadanos por el estado de las rutas, el delegado presidencial subrogante de Los Ríos, Alex Valderrama, recalcó que las autoridades no están gestionando la crisis "desde un escritorio"

13:54 - | En Los Ríos se reportan anegamientos y baches en caminos rurales de comunas como Panguipulli, La Unión, Futrono y Los Lagos producto de las continuas precipitaciones Continuando en #Mariquina, Delegado Presidencial Regional (s) Alex Valderrama, @moplosrios y #VialidadLosRíos, constataron despeje de la ruta que conecta Tripayante Centro, Pureo y Colonia Paillaco, que permanece cortado tras una remoción en masa.#TrabajandoParaUsted%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1 pic.twitter.com/h4bVAmhypC— Delegación Presidencial Regional de Los Ríos (@DPRLosRios) September 26, 2026

13:52 - | El MOP inició los estudios técnicos de la afectación que sufrió el puente Alessandri, con el objetivo de evaluar la factibilidad para reparar o reconstruir de manera completa la estructura, que permite la conectividad vial con la zona precordillerana y el paso hacia Argentina Delegado Ljubetic se trasladó a #Lautaro tras colapso de puente Arturo Alessandri y coordinó medidas para mantener la conectividad y la continuidad del tránsito de carga #trabajandoparausted pic.twitter.com/IvuF6NOx7H— Delegación Presidencial Regional de La Araucanía (@DPRLaAraucania) September 25, 2026

13:51 - | Vecinos de comunas aledañas como Galvarino manifestaron su preocupación ante la persistencia de las lluvias, exigiendo mayor presencia de ayuda municipal y la entrega urgente de sacos de arena para evitar que el agua siga ingresando a los hogares

13:48 - | En La Araucanía, cientos de familias permanecen afectadas debido a la inundación de sus viviendas, especialmente en sectores costeros y comunas como Lautaro, donde la emergencia se ha visto agravada por el colapso parcial de la estructura del histórico puente Alessandri

07:44 - | En Los Ríos se dispuso una fuerza de tarea integrada por Carabineros, la Armada y Bomberos que, mediante botes zodiac prestaron ayuda en las tareas de evacuación

07:43 - | El último reporte emanado por Senapred reportó que, en Los Ríos, las viviendas afectadas se concentran principalmente en las comunas de Lanco, los Lagos, Panguipulli y Valdivia.

07:39 - | La Región de los Ríos acumula 161 viviendas con afectaciones de diversa consideración a consecuencia del río atmosférico que, solo en la provincia de Valdivia, ha registrado más de 100 mm de agua caída en las últimas 48 horas. [Audio] Los Ríos: Intensas lluvias dejan 161 viviendas afectadas y familias aisladas https://t.co/kw3aqHLXZv pic.twitter.com/Ow4PzcDAJC— Cooperativa (@Cooperativa) September 26, 2026

07:38 - | En la comuna de Padre Las Casas se registraron remociones en masa, por lo que se realizaron labores de despeje y apoyo a las familias afectadas, especialmente en el sector rural,

07:38 - | En localidades como Lastarria, en la comuna de Gorbea, el pueblo quedó virtualmente bajo el agua y se entregó apoyo en las últimas horas a los afectados por parte de la municipalidad con apoyo del Ejército, Carabineros y Bomberos

07:38 - | Mario González, alcalde de Lumaco: "Hemos estado trabajando fuertemente con más de 80 personas, con seis brigadas, una cantidad, todos nuestros equipos de caminos, camiones, camiones tolva, retroexcavadoras".

07:37 - | Mario González, alcalde de Lumaco: "No tengo conocimiento, y es más de 30 años que llevo aquí en la Araucanía, de que hayan caído tal cantidad de agua. Eso ha provocado estragos enorme en toda la comuna, ríos y esteros que están saliendo, napas que afloraron, caminos que se cortaron, trozos de cerro que cayeron que generaron muchas complicaciones".

07:36 - | Se registraron inundaciones en la comuna de Lumaco, donde los equipos de la municipalidad trabajaron durante toda la madrugada para buscar salidas a los vecinos que han visto afectada su calidad de vida a raíz del ingreso de agua a las casas

07:36 - | El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda: "Este es un puente que tiene 93 años, por lo tanto, ya largamente superó su vida útil y la solución definitiva pasa por un nuevo proyecto, pero afortunadamente también hay algunos trabajos que ya se han ido adelantando en ese sentido y que nos permiten mirar con algo de optimismo esta situación, pero que va a requerir de paciencia de los vecinos"

07:19 - | El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, llegó a Lautaro y entregó detalles sobre el proyecto para reparar la grave afectación que sufrió el puente Alessandri: "Es un problema complejo y que va a tomar tiempo de solucionar", explicó.

18:35 - | Pese a una tregua temporal en el clima durante la tarde, los pronósticos meteorológicos confirman que las lluvias continuarán en la Región de La Araucanía durante este fin de semana.

18:34 - | Autoridades confirman desvío segregado en La Araucanía: el transporte de carga deberá circular obligatoriamente por Victoria, mientras que el tránsito vehicular particular se mantendrá por Lautaro para no sobrecargar el puente nuevo.

18:34 - | Delegado Presidencial Francisco Ljubetic sobre la coordinación en Victoria: "Ya hemos conversado con el equipo municipal, están todos orientados a lo mismo en orden a poder difundir adecuadamente la conectividad vial y las preferencias tanto de acceso a la ciudad desde la parte oriente como también de salida".

18:33 - | Delegado Presidencial Francisco Ljubetic por afectación en puente Alessandri: "La Seremi de Transportes va a instruir lo necesario para poder desviar el transporte de carga desde la ciudad de Curacautín a Victoria para tomar la Ruta 5 Sur".

18:33 - | Daños en uno de los pilares del puente Alessandri en Lautaro generan complicaciones en el tránsito hacia Curacautín y el paso fronterizo con Argentina.

18:32 - | Alcalde de Lumaco, Richard Leonelli: "Nuevos derrumbes entre Lumaco y Pastene. Hay derrumbes que están cayendo constantemente. Ya sabemos que la tierra no absorbe más agua; lo que llueve solamente remueve las masas y se desliza cuando hay harta pendiente, como es el caso de Pastene y Lumaco, la carretera".

18:32 - | Malleco registra desbordes y constantes deslizamientos de tierra en la ruta que une Lumaco con Capitán Pastene debido a la saturación del terreno por las precipitaciones.

18:31 - | El río Toltén registra una fuerte crecida en las últimas horas, provocando el anegamiento de viviendas y operativos de evacuación de familias en los sectores de Comuy y Nueva Etruria, en Pitrufquén.

18:29 - | La Región del Biobío se mantiene bajo alerta roja ante el inminente desborde de ríos en diversos puntos de la zona a causa del sistema frontal.

15:46 - | Colapso de la estructura del puente viejo o puente Alessandri, en de Lautaro: el seremi de Transportes de La Araucanía, Rodrigo Lagos, confirmó que se están solicitando los informes técnicos para emitir un documento formal que decrete el cierre de la ruta

13:13 - | La autoridad añadió que ya se determinó que solo la carga transite por Victoria, y que el tránsito particular circule por Lautaro para no sobrecargar el puente nuevo.

13:13 - | Delegado Francisco Ljubetic y hundimiento del Puente Alessandri: La Seremi de Transportes va a instruir lo necesario para desviar el transporte de carga desde Curacautín a Victoria, tomando la Ruta 5 Sur Delegado Ljubetic se trasladó a #Lautaro tras colapso de puente Arturo Alessandri y coordinó medidas para mantener la conectividad y la continuidad del tránsito de carga #trabajandoparausted pic.twitter.com/IvuF6NOx7H — Delegación Presidencial Regional de La Araucanía (@DPRLaAraucania) September 25, 2026

13:06 - | En las últimas horas, vecinos han reportado que el agua supera el medio metro de altura en Lumaco.

10:11 - | Senapred: "Le recordamos a quienes se encuentran en la comuna de Pitrufquén mantenerse atentos a eventuales procesos de evacuación, ya que estos van a depender de la evolución de las condiciones del actual evento meteorológico"

10:07 - | Senapred emitió una alerta de emergencia SAE para los sectores de Bajada de Piedra hasta Comuy, en la comuna de Pitrufquén (La Araucanía), por desborde del Río Toltén ¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida EVITE ribera de Río Toltén en sectores desde Bajada de Piedra hasta Comuy, comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía.



SENAPRED activó mensajería #SAE preventivo. Mantente informado a través de canales oficiales. pic.twitter.com/UFdfRxUFPb%u2014 SENAPRED (@Senapred) September 25, 2026

08:33 - | En la comuna de Arauco (Biobío), las autoridades han decidido suspender las clases en todos los establecimientos que dependen del municipio

08:32 - | Capitán Gonzalo Bertolotto (Centro Meteorológico Armada Talcahuano): "Se han mantenido las precipitaciones y tanto como ha establecido la Dirección Meteorológica de Chile con sus alertas y avisos de precipitaciones, tendríamos una condición de precipitaciones altas en el sector de precordillera cordillera, y una isoterma alta también que es desfavorable para la Región del Biobío"

08:28 - | En la precordillera del Biobío, el desborde del Río Biobío obligó a llamados de evacuación preventiva en el sector Los Boldos (Santa Bárbara), situación agravada por la apertura de compuertas en las centrales hidroeléctricas Ralco y Pangue, operando al límite de su capacidad debido a los altos caudales

08:27 - | Debido a las lluvias y vientos que continúan afectando a la Región de La Araucanía, todas las Áreas Silvestres Protegidas permanecerán cerradas temporalmente, informó Conaf

08:10 - | Cerca de las 02:00 horas de este viernes, se confirmó hundimiento parcial del histórico Puente Alessandri en Lautaro (La Araucanía), inhabilitando el tránsito vehicular

23:02 - | En el caso de Temuco, la disposición gubernamental operará de forma diferenciada: la suspensión regirá únicamente para las escuelas municipales ubicadas en los sectores rurales de la comuna

22:56 - | Con el propósito de mitigar riesgos y resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo, la cartera regional de Educación resolvió suspender las actividades académicas de este viernes en todos los colegios de administración municipal correspondientes a Purén, Ercilla, Loncoche y Pitrufquén

22:56 - | Alcalde de Teodoro Schmidt, Baldomero Santos: "Tenemos aproximadamente 50 personas aisladas del borde del estero Huilio, específicamente en El Pajal, y también en el sector de Queupúe. Tenemos un camino cortado".

22:55 - | Delegado Francisco Ljubetic: "Quizás si lo más delicado se encuentra en Curarrehue y también en la comuna de Carahue, en la zona de Nehuentúe. Tenemos a personal del Ejército localizado entre Pucón y Curarrehue, pero ya atendiendo directamente la comuna de Curarrehue"

22:54 - | En Pucón, el aumento de turbiedad del agua en el SSR Villa San Pedro afecta a una posta rural, un colegio y un total de 800 personas. El Ejército colabora en evacuaciones de familias en la zona lacustre.

22:54 - | Catastro de viviendas por lluvias en La Araucanía: se reportan 51 casas afectadas en Carahue, 20 en Pucón y una con daño menor en Freire.

22:46 - | Sistema frontal tras 48 horas continuas de lluvia deja desbordes de ríos y esteros, además de colapso de puentes y caminos en zonas precordillerana, lacustre y costera de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

22:40 - | Capitán Gonzalo Bertolotto (Centro Meteorológico Armada Talcahuano): "Nos encontramos con una condición de un río atmosférico que (...) ya ingresó el día de ayer a la región del Biobío. Además, nosotros como Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano emitimos un aviso de la probabilidad de la ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas".

22:39 - | La Armada activó un aviso preventivo por probable formación de nubes convectivas asociadas a trombas marinas entre las regiones del Biobío y Los Ríos, condición vigente desde las 00:00 horas del 25 de septiembre hasta las 18:00 horas del 27 de septiembre.

22:39 - | Cerca de 200 milímetros de agua caída en promedio se han registrado en la provincia de Arauco producto del sistema frontal, volumen que provocó el rápido colapso y desborde masivo de diversos ríos en la zona.

22:37 - | La Región del Biobío se encuentra en Alerta Roja debido al desborde de diversos cauces: ríos Curanilahue, Pichilo, Laraquete, Lía y Biobío (a la altura de puente Piulo). Se reportan más de 200 personas damnificadas, principalmente en la provincia de Arauco.

18:31 - | Senapred activa múltiples alertas SAE de evacuación para sectores ribereños en Laraquete, Allipén, Lastarria (Gorbea) y Carampangue ante peligro inminente de desbordes fluviales.

18:31 - | Tránsito interrumpido en la Ruta de la Madera a la altura del kilómetro 35 (Santa Juana) debido a desprendimientos de tierra generados por las intensas lluvias.

18:30 - | Alcalde Baldomero Santos confirma emergencia en Teodoro Schmidt: "Tenemos más de 50 personas aisladas en el sector de desborde del estero Huilio, específicamente en El Pajal, y también en el sector de Queupue tenemos un camino cortado".

18:30 - | Enel Generación confirma apertura preventiva de compuertas en los embalses Ralco y Pangue tras alcanzar su capacidad máxima. Autoridades llaman a no acercarse a las riberas del río Biobío por riesgo de aumento de caudal.

18:30 - | Delegado Pedro Marileo: "En Curanilahue el llamado es a tomar todas las medidas de seguridad, las personas que requieran evacuar están dispuestos los albergues para ello y comunicarse con los equipos municipales. Y en Arauco se desbordó el río Pichilo, tenemos afectación preliminarmente de más o menos 30 a 35 casas".

18:29 - | Delegado Pedro Marileo por Curanilahue: "Hoy tenemos inundaciones por el desborde del río Curanilahue. La crecida del río ha sido rápida, por tanto, ya tenemos afectación y ya están trabajando ahí los equipos municipales desde muy temprano".

18:28 - | La provincia de Arauco supera los 180 mm de agua caída y concentra la mayor emergencia en Biobío, con 200 personas afectadas en la comuna de Arauco y 16 personas aisladas en sectores rurales de Tirúa.

18:26 - | Senapred declaró Alerta Roja en las 33 comunas de la Región del Biobío y en las provincias de Cautín (La Araucanía) y Valdivia (Los Ríos) por el desborde masivo de ríos y esteros producto del sistema frontal. #SENAPREDBiobío Se modifica cobertura de Alerta Roja para la Región de Biobío por desborde. Infórmate: https://t.co/EzXNlWUD2M pic.twitter.com/5rHtSuPxJ8 — SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

17:36 - | Para el día siguiente, Brufort adelantó que las precipitaciones irán bajando su intensidad y serán de características más débiles, con montos de hasta 20 mm en general hasta el Maule

17:36 - | Sobre la evolución del frente, Brufort señaló que lo más intenso "ya está pasando" y que quedan acumulados de 20 a 30 mm como máximo para las regiones de Ñuble y del Biobío durante la tarde y noche. Como límite norte, el sistema alcanzará hasta Maule

17:35 - | El meteorólogo Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), detalló a Lo Que Queda del Día que el sistema frontal se mantiene "estacionario" ("casi no se mueve" desde el Biobío y la Araucanía) y ha ido perdiendo fuerza

15:46 - | La provincia de Cautín permanece bajo alerta roja

15:44 - | Uno de los puntos más críticos se registra en la comuna de Teodoro Smith, donde aproximadamente 50 personas se encuentran aisladas en el sector del borde del estero Huilio %u2014específicamente en El Pajal y Queupue%u2014 tras el corte de un camino provocado por el desborde del cauce

15:42 - | Las autoridades comunales ordenaron la suspensión de clases durante la tarde en diversos establecimientos educacionales de comunas como Temuco, Carahue, Nueva Imperial y Loncoche, debido a la acumulación de agua y las complicaciones en la conectividad vial

14:16 - | Senapred pidió evacuar el sector Quilmio de Liquiñe por desborde del Río Cuacua, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos ¡ATENCIÓN! EVACÚE Sector Quilmio de Liquiñe por desborde del Río Cuacua, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos.



SENAPRED activó mensajería #SAE. Mantente informado a través de canales oficiales. pic.twitter.com/r9UItuV4Tl— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:16 - | Senapred pidió evacuar el sector de Melefquén por desborde del Río Leufucade y sector Cayumapu bajo por desborde de Río Zahuil, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos ¡ATENCIÓN! EVACÚE sector de Melefquén por desborde del Río Leufucade y sector Cayumapu bajo por desborde de Río Zahuil, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos.



SENAPRED activó mensajería #SAE. Mantente informado a través de canales oficiales. pic.twitter.com/qDfooFBzOB— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:15 - | Senapred pidió evacuar el sector Balneario de Malalhue por desborde del Río Leufucade, en la comuna de Lanco, Región de Los Ríos ¡ATENCIÓN! EVACÚE Sector Balneario de Malalhue por desborde del Río Leufucade, en la comuna de Lanco, Región de Los Ríos.



SENAPRED activó mensajería #SAE. Mantente informado a través de canales oficiales. pic.twitter.com/wNCCRbbiro— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:15 - | Senapred pidió evacuar la ribera de los ríos Maichin y Trancura por desborde, en los sectores Curarrehue y Reigolil, comuna Curarrehue, región de La Araucanía ¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera de los ríos Maichin y Trancura por desborde, en los sectores Curarrehue y Reigolil, comuna Curarrehue, región de La Araucanía.



Activamos mensajería #SAE. Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.

Recuerda a tu mascota y sus%u2026 pic.twitter.com/cEvJEujS6e— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:14 - | Senapred pidió evacuar la ribera del Rio Donguil por alerta de crecida, comuna de Gorbea, Región de La Araucanía ¡ATENCIÓN! EVITA ribera del Rio Donguil por alerta de crecida, comuna de Gorbea, Región de La Araucanía.

Activamos mensajería #SAE preventiva. Mantente informado a través de canales oficiales. pic.twitter.com/GYlD0J9M5p— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:14 - | Senapred pidió evacuar la ribera de los ríos Centinela, Damas y San Juan de Trovolhue por desborde, en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía ¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera de los ríos Centinela, Damas y San Juan de Trovolhue por desborde, en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía. Activamos mensajería #SAE.



Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.



Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más%u2026 pic.twitter.com/7EPN4y4m33— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:13 - | Senapred pidió evacuar la ribera del río Pichilo por desborde, en los sectores Pichilo y la Faja, en la comuna de Arauco, Región del Biobío ¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera del río Pichilo por desborde, en los sectores Pichilo y la Faja, en la comuna de Arauco, Región del Biobío. Activamos mensajería #SAE.



Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.



Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en%u2026 pic.twitter.com/5t5geBaTxb— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:12 - | Julio Anativia, delegado presidencial del Biobío: "Adicionalmente, se registran 16 personas aisladas en la comuna de Tirúa, en el sector sur de la comuna, situación que se encuentra en este momento en atención por la delegación provincial en coordinación con el municipio local. Continuamos monitoreando este sistema frontal, ya que se han registrado 100 mm aproximadamente en la provincia de Arauco y 40 mm aproximadamente en el Gran Concepción"

14:12 - | Julio Anativia, delegado presidencial del Biobío: "Nos encontramos aún en alerta amarilla en toda la región, en alerta amarilla en toda la región, salvo en la comuna de Arauco, que está decretada alerta roja por crecida del Río Pichilo, el cual se ha desbordado por el lado de la escuela".

14:12 - | En Lanco, Región de Los Ríos, al menos 11 viviendas se vieron afectadas por los anegamientos, y a esta hora se llevan a cabo distintas evacuaciones. Asimismo, se registran dificultades en la comuna de Los Lagos y San José de Mariquina, que requieren atención de distintos comités comunales de emergencia

14:12 - | Seremi de Educación de La Araucanía, Aaron Ríos: "Queremos recordar que se trata de una medida extraordinaria y de carácter preventivo y que seguiremos monitoreando en terreno con las comunidades educativas la posible suspensión de clases u otros requerimientos en el caso a caso acá en la Región de la Araucanía"

14:11 - | Seremi de Educación de La Araucanía, Aaron Ríos: "Hemos sugerido a los sostenedores y establecimientos educacionales de esta zona realizar el retiro anticipado para resguardar la seguridad de las comunidades educativas y de los estudiantes. También le hemos pedido una coordinación con Junaeb para garantizar la prestación del servicio de alimentación para aquellos estudiantes que así lo requieran"

14:11 - | Las intensas precipitaciones en la Provincia de Cautín han provocado desbordes en varios ríos en las comunas de Loncoche, Carahue, Nueva Imperial y Gorbea, donde cerca de 70 viviendas han sido afectadas producto de los anegamientos y deslizamientos de tierra