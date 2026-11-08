[TORNEO 2026] Colo Colo se reivindicó como flamante campeón de la Liga de Primera

Colo Colo concretó el título de campeón en la Liga de Primera 2026 tras vencer 2-1 a Ñublense en la fecha 27, consolidando una campaña que devolvió la copa al Monumental luego de dos años.

El "Cacique", monarca en 2024, dejó atrás su accidentado y amargo centenario para bajar la estrella 35, aunque el inicio del Campeonato Nacional hizo sentir los fantasmas arrastrados del 2025.

Mal comienzo, estejos con lo justo y caída con la U

Los albos debutaron en el torneo el 31 de enero, con una estrepitosa caída ante Deportes Limache en Valparaíso. Un descuento permitió a los albos maquillar el marcador, que acabó 3-1 para los "tomateros" aprovechando la deslucida jornada colocolina.

Aquel revés rápidamente encendió los cuestionamientos a Fernando Ortiz, DT que había tomado el equipo desde la recta final del campeonato anterior. Colo Colo terminó la primera jornada como colista.

Aunque con lo justo, Colo Colo mejoró con tres victorias consecutivas en los siguientes partidos: 2-0 y 1-0 sobre Everton y Unión La Calera en el Estadio Monumental, y un triunfo por la mínima frente a O'Higgins en Rancagua.

Sin embargo, el 1 de marzo, por la quinta fecha, el "Cacique" recibió un mazazo: Tal como en 2025, Colo Colo perdió el Superclásico ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Y el verdugo fue nada menos que un reconocido excampeón albo que cruzó la vereda hace varias temporadas: Matías Zaldivia, en una pelota detenida, celebró con todo en la que fuera su casa entre 2016 y 2022.

El equipo del "Tano" Ortiz se afirma en la cima

Pese al golpe y la caída del segundo al quinto lugar, la escuadra "popular" se recuperó y tomó el liderato con triunfos ante Audax Italiano (0-1), Huachipato (2-0) y Deportes Concepción (0-1).

La acción colocolina en la novena fecha se aplazó un par de semanas a raíz de la participación de Coquimbo Unido en Copa Libertadores. Así, Colo Colo regresó a las canchas por la Liga de Primera en la fecha 10.

El 19 de abril, Palestino amargó el aniversario 101 de los albos al triunfar por la cuenta mínima en el Estadio Monumental.

Colo Colo quedó relegado al tercer lugar de la tabla, rebasado por Deportes Limache y Huachipato, para entonces el nuevo escolta. Además, al momento del gol "árabe" el arquero y capitán Fernando De Paul se lesionó de gravedad, dejando gran parte del torneo las en manos del juvenil Gabriel Maureira.

De todas maneras, el "Eterno Campeón" recuperó la cima una semana después con un 1-2 a Universidad de Concepción en Collao, dando inicio a una gran racha de triunfos.

El equipo de Ortiz se puso al día con su partido pendiente frente a Coquimbo el 3 de mayo: Golpeó al vigente campeón con un 3-1 en Santiago y sumó confianza importante.

Luego fue turno de Ñublense en Macul. Colo Colo impuso la localía y su jerarquía con un contundente 6-2 sobre los chillanejos. Así, los de camiseta blanca ratificaron un primer lugar que no volverían a soltar.

La fecha 13, el 24 de mayo, trajo una conquista importante para Colo Colo: Con un doblete de Javier Correa, derrotó 1-2 a Universidad Católica (por entonces, cuarto de la tabla) en el primer clásico entre ambos en el Claro Arena. Ese resultado dejó al "Cacique" ocho puntos por encima de Huachipato.

Aquel envión le permitió a Colo Colo ganar los siguientes cinco encuentros, alcanzando nueve victorias consecutivas: Triunfo 2-4 de visita ante Deportes La Serena, 3-0 a Cobresal, revancha a Limache devolviéndole el 3-1 en el Monumental, un muy exigido 3-4 sobre Everton en Viña y una conquista de 1-2 frente a Unión La Calera en el "Nicolás Chahuán".

Colo Colo se convirtió en el dominador inapelable de la tabla de posiciones, aunque su senda triunfal se vio frenada por un empate 2-2 con O'Higgins en Pedrero.

Recta final: Llega Vozinha, victoria Superclásica y baches que no empañaron la 35

En agosto el "Cacique" remeció el mercado mundial con el fichaje del arquero caboverdiano Vozinha, sensación en el Mundial 2026. Aunque debió esperar por el debut, su mera presencia en la banca le dio visibilidad internacional a un partido trascendental.

Un importante y simbólico golpe de autoridad se dio el domingo 23 de agosto, por la fecha 20: En el Superclásico número 200, Javier Correa dio un "Correazo" a Universidad de Chile para ganar 1-2 en el Estadio Nacional y alejarse a 13 puntos de los azules, que venían siendo escoltas desde hace tres jornadas.

El equipo aprovechó el impulso y una semana después le asestó un abultado 5-1 a Audax Italiano, liderado por sendos dobletes de Javier Correa y Leandro Hernández para sacar su mayor distancia como líder: 16 puntos.

El título parecía sentenciado con la cuestión matemática siendo un mero trámite, pero Colo Colo comenzó a enredar puntos y la U, sumando triunfos, comenzó a ilusionarse con un "remontazo" similar al de los albos en 2024.

Tras haber debutado en Copa Chile, Vozinha se estrenó en la Liga de Primera el 6 de septiembre con un empate 0-0 ante Huachipato en el "Ester Roa", incluyendo el mal estado de la cancha y un par de salidas en falso del golero que encendieron algunas alertas.

El 13 de septiembre debía ser una fiesta en el Monumental con el recibimiento y homenaje a Mirko Jozic, de visita en Chile. Sin embargo, un mal cálculo de Vozinha y la defensa permitió el 0-1 de Deportes Concepción al minuto 12.

Un increíble autogol salvó al "Cacique", que obtuvo un 1-1 con sabor a derrota en la fecha 23.

Tras una pausa por la fecha FIFA, el 11 de octubre vino otro revés, pero de mayores proporciones: Un categórico 5-2 con Coquimbo Unido como verdugo, aprovechándose de la deslucida actuación capitalina en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

A continuación vino otra igualdad, 1-1 ante Palestino que gracias a la figura de Vozinha no se transformó en una derrota sobre el césped del Santa Laura. En esa fecha 25 la U humilló 6-0 a Ñublense, ubicándose a siete puntos con 15 por jugarse.

Para lamento azul, la jornada 26 dejó todo prácticamente liquidado a favor de Colo Colo: Paliza alba 6-1 a Universidad de Concepción con cuatro goles de Javier Correa para quedar a solo un triunfo de la corona, pues la U perdió el clásico con Universidad Católica en el Claro Arena (1-0).

Finalmente, Colo Colo hizo su tarea y este 8 de noviembre terminó sellando matemáticamente el título con su victoria 2-1 ante Ñublense en Chillán, con agónico gol de Marcos Bolados (90+2').

- La campaña de Colo Colo en la Liga de Primera 2026:

Sábado 31 de enero

Deportes Limache 3-1 Colo Colo. Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

1-0: 7' Jean Meneses (LIM); 2-0: 14' Jean Meneses (LIM); 3-0: 27' Daniel Castro (LIM); 3-1: 81' Maximiliano Romero (CC).

Sábado 7 de febrero

Colo Colo 2-0 Everton. Estadio Monumental.

1-0: 90+1' Yastin Cuevas (CC); 2-0: 90+9' Javier Correa (CC).

Domingo 15 de febrero

Colo Colo 1-0 Unión La Calera. Estadio Monumental.

1-0: 90+1' Maximiliano Romero (CC).

Sábado 21 de febrero

O'Higgins 0-1 Colo Colo. Estadio El Teniente, Rancagua.

0-1: 54' Claudio Aquino (CC).

Domingo 1 de marzo

Colo Colo 0-1 Universidad de Chile. Estadio Monumental.

0-1: 70' Matías Zaldivia (UCH).

Sábado 7 de marzo

Audax Italiano 0-1 Colo Colo. Estadio Bicentenario de La Florida.

0-1: 5' Maximiliano Romero (CC).

Lunes 16 de marzo

Colo Colo 2-0 Huachipato. Estadio Monumental.

1-0: 44' Álvaro Madrid (CC); 2-0: 83' Claudio Aquino, de penal (CC).

Domingo 5 de abril

Deportes Concepción 0-1 Colo Colo. Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción.

0-1: 68' Álvaro Madrid (CC).

Domingo 3 de mayo

Colo Colo 3-1 Coquimbo Unido. Estadio Monumental.

1-0: 45+5' Maximiliano Romero, de penal (CC); 1-1: 56' Guido Vadalá (COQ); 2-1: 84' Javier Correa (CC); 3-1: 86' Javier Correa (CC).

Domingo 19 de abril

Colo Colo 0-1 Palestino. Estadio Monumental.

0-1: 32' Dilan Zúñiga (PAL).

Domingo 26 de abril

Universidad de Concepción 1-2 Colo Colo. Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción.

0-1: 30' Maximiliano Romero, de penal (CC); 1-1: 76' Osvaldo González (UDEC); 1-2: 90+2' Javier Correa (CC).

Domingo 17 de mayo

Colo Colo 6-2 Ñublense. Estadio Monumental.

1-0: 13' Leandro Hernández (CC); 2-0: 30' Joaquín Sosa (CC); 2-1: 35' Diego Sanhueza (ÑUB); 3-1: 47' Javier Correa (CC); 3-2: 50' Arturo Vidal, en contra (ÑUB); 4-2: 57' Arturo Vidal (CC); 5-2: 62' Javier Correa, de penal (CC); 6-2: 76' Lautaro Pastrán (CC).

Domingo 24 de mayo

Universidad Católica 1-2 Colo Colo. Estadio Claro Arena, Las Condes.

1-0: 8' Arturo Vidal, en contra (UC); 1-1: 41' Javier Correa (CC); 1-2: 45' Javier Correa (CC).

Sábado 30 de mayo

Deportes La Serena 2-4 Colo Colo. Estadio La Portada, La Serena.

0-1: 43' Víctor Felipe Méndez, de penal (CC); 1-1: 45+4' Bruno Gutiérrez (DLS); 1-2: 47' Leandro Hernández (CC); 2-2: 51' Diego Rubio (DLS); 2-3: 64' Lautaro Pastrán (CC); 2-4: 90+3' Francisco Marchant (CC).

Sábado 13 de junio

Colo Colo 3-0 Cobresal. Estadio Monumental.

1-0: 4' Lautaro Pastrán (CC); 2-0: 11' Víctor Felipe Méndez (CC); 3-0: 35' Jeyson Rojas (CC).

Viernes 24 de julio

Colo Colo 3-1 Deportes Limache. Estadio Monumental.

1-0: 48' Álvaro Madrid (CC); 2-0: 55' Jeyson Rojas (CC); 2-1: 74' Daniel Castro, de penal (LIM); 3-1: 87' Felipe Raipán (CC).

Sábado 1 de agosto

Everton 3-4 Colo Colo. Estadio Sausalito, Viña del Mar.

1-0: 24' Alan Medina (EVE); 1-1: 32' Maximiliano Romero (CC); 1-2: 42' Álvaro Madrid (CC); 2-2: 45+4' Alan Medina (EVE); 2-3: 53' Leandro Hernández (CC); 3-3: 55' Julián Alfaro (EVE); 3-4: 62' Maximiliano Romero (CC).

Domingo 9 de agosto

Unión La Calera 1-2 Colo Colo. Estadio Nicolás Chahuán, La Calera.

1-0: 6' Matías Campos López (ULC); 1-1: 60' Maximiliano Romero (CC); 1-2: 71' Leandro Hernández (CC).

Domingo 16 de agosto

Colo Colo 2-2 O'Higgins. Estadio Monumental.

0-1: 47' Bastián Yáñez (OHI); 1-1: 49' Leandro Hernández (CC); 2-1: 75' Javier Correa (CC); 2-2: 90+3' Arnaldo Castillo (OHI).

Domingo 23 de agosto

Universidad de Chile 1-2 Colo Colo. Estadio Nacional, Ñuñoa.

0-1: 30' Álvaro Madrid (CC); 1-1: 45+2' Charles Aránguiz, de penal (UCH); 1-2: 53' Javier Correa (CC).

Domingo 30 de agosto

Colo Colo 5-1 Audax Italiano. Estadio Monumental.

1-0: 15' Javier Correa (CC); 2-0: 30' Lautaro Pastrán (CC); 2-1: 33' Giovani Chiaverano (AUD); 3-1: 60' Leandro Hernández (CC); 4-1: 79' Javier Correa (CC); 5-1: 82' Leandro Hernández (CC).

Domingo 6 de septiembre

Huachipato 0-0 Colo Colo. Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción.

Sin goles.

Domingo 13 de septiembre

Colo Colo 1-1 Deportes Concepción. Estadio Monumental.

0-1: 12' Norman Rodríguez (CON); 1-1: 78' Fernando Martínez, en contra (CC).

Domingo 11 de octubre

Coquimbo Unido 5-2 Colo Colo. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

1-0: 2' Nicolás Johansen (COQ); 1-1: 22' Javier Correa (CC); 2-1: 24' Nicolás Johansen (COQ); 3-1: 28' Guido Vadalá (COQ); 3-2: 47' Arturo Vidal (CC); 4-2: 58' Benjamín Chandía (COQ); 5-2: 81' Lucas Pratto (COQ).

Domingo 25 de octubre

Palestino 1-1 Colo Colo. Estadio Santa Laura, Independencia.

0-1: 8' Javier Correa (CC); 1-1: 82' Enzo Roco (PAL).

Viernes 30 de octubre

Colo Colo 6-1 Universidad de Concepción. Estadio Monumental.

1-0: 6' Álvaro Madrid (CC); 2-0: 9' Javier Correa (CC); 3-0: 20' Javier Correa (CC); 4-0: 36' Javier Correa (CC); 5-0: 45' Javier Correa (CC); 5-1: 46' Jeison Fuentealba (UDEC); 6-1: 51' Joaquín Sosa (CC).

Domingo 8 de noviembre

Ñublense 1-2 Colo Colo. Estadio "Nelson Oyarzún".

0-1: 14'; Arturo Vidal (CC), 1-1: 29'; Lucas Molina (ÑUB), 1-2: 90+2'; Marcos Bolados (CC)